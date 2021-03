Andreea Marin, primele declarații după ce hoții au încercat să pătrundă în casa ei

Sâmbătă, 20 martie, mai mulți hoți au încercat să intre în locuința din Voluntari a Andreei Marin, în care locuiește alături de fiica sa, Violeta, și de partener, Adrian Brâncoveanu. Alarma a fost declanșată, iar indivizii au fugit și nu au mai intrat în imobil.

„La data de 20 martie a.c., în jurul orelor 21:00, polițiștii din Voluntari au fost sesizați de către o societate de pază, cu privire la faptul că la un imobil din orașul Voluntari a fost comisă o tentativă la infracțiunea de furt calificat. La fața locului s-au deplasat de îndată polițiștii orașului Voluntari pentru efectuarea de cercetări specifice. În prezent se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de furt calificat”, potrivit comunicatului IPJ Ilfov, transmite Click!.

Conform surselor din cadrul Poliției citate de Click!, Andreea Marin nu se afla acasă la acea oră, iar hoții nu au reușit să pătrundă în imobil. Au declanșat sistemul de alarmă, iar firma de pază care monitoriza vila s-a deplasat la fața locului și a apelat numărul de urgență 112.

Andreea Marin a confirmat că într-adevăr a fost vorba despre o tentativă de spargere, precizând că nu este pentru prima dată când trece printr-o astfel de experiență. Vedeta a mărturisit că după evenimentul din trecut, a decis să schimbe sistemul de securitate. ”Este adevărat, a existat aseară o tentativă de spargere a locuinței, însă fără succes, întrucât după ce am avut o altă experiență de acest gen, furt din clădire, acum câțiva ani, am schimbat sistemul de securitate, am trecut recent și prin renovare schimbând ferestrele si ușile cu unele performante, securizate. În plus, acești hoți, chiar daca ar intra în clădire, sincer ar fi dezamăgiți, noi avem un principiu: nu ținem în casă obiecte de valoare mare, gen bijuterii valoroase, nici bani cash, singurul lucru cu care ar putea pleca sub braț un hoț ar fi vreun televizor, laptopul e cu mine mereu și oricum electronicele sunt detectabile după IP în ziua de azi, așadar îi pun în pericol după aceea”, a declarat Andreea Marin pentru spynews.ro.

Vedeta a spus că firma de securitate a sosit în acel moment la fața locului, dar și poliția și o persoană apropiată. De asemenea, prezentatoarea TV a menționat faptul că în cazul de față, autoritățile au deschis un dosar dosar penal pentru infracțiunea de tentativă de furt calificat. „Firma de securitate a sosit la fața locului, la fel și Poliția și cineva apropiat, nu au avut nici prea mult timp la dispoziție. Dacă acum câțiva ani hoții au fost prinși și apoi încarcerați, în acest moment, pentru cazul prezent, autoritățile au deschis dosar penal pentru infracțiunea de tentativă de furt calificat. Nu îmi face plăcere situația, nu îmi place să văd oameni puși sub acuzare, sunt un om pașnic, dar fiecare om ar trebui sa fie conștient că poartă răspunderea faptelor sale”, a spus Andreea Marin pentru sursa citată anterior.

