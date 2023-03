Andreea Bălan și Andreea Antonescu, primele declarații după ce au pierdut finala America Express

Marea Finală a celui mai dur reality show din România a adus la Antena 1 spectaculoasa înfruntare între echipele Andreea Bălan – Andreea Antonescu și Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

După 7.000 de kilometri parcurși prin Mexic, Guatemala și Columbia, cele două perechi s-au confruntat într-o bătălie memorabilă. Concurenții și-au adunat toate resursele de energie pentru maratonul cu indicii, desfășurat într-un ritm nebun. Ca să cucerească El Dorado, au trecut printr-o varietate de misiuni la sol, pe apă și în aer. De la enigme care le complică parcursul la provocări încărcate de adrenalină, precum zborul cu parapanta, echipele au avut parte de o cursă trepidantă, demnă de o Mare Finală. Momentele impresionante nu au lipsit, dar competiția nu s-a oprit nici atunci când emoțiile au pus stăpânire pe concurenți, afectându-le concentrarea.

„Încă nu ne vine să credem. Suntem foarte mândri că am ajuns aici. Voi ieși scântei! N-o să fie o bătălie cu mănuși”, a declarat Nelu Cortea la începutul finalei. „Suntem gata să asediem Cetatea Cartagenei, să o cucerim. Cetatea asta nu e pregătită pentru ce urmează!”, a adăugat Cătălin Bordea. „Cartagena nu a căzut niciodată, dar am venit noi să luăm comoara care se află aici. Vrem să luăm premiul cel mare”, a spus Andreea Antonescu.