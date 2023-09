Andreea Bălan le pregătește o surpriză fanilor și are legătură cu fiica ei, Ella: „Abia aștept”

Andreea Bălan este una dintre artistele de succes din industria muzicală din România. Cântăreața a reușit ca de fiecare dată să se reinventeze și să aducă ceva nou în fața fanilor ei.

Andreea Bălan are o carieră muzicală remarcabilă. Deși are un program încărcat, artista are grijă să petreacă timp de calitate cu fiicele ele. Recent, cântăreața a dezvăluit că le pregătește o surpriză fanilor ei. Mai exact, vedeta va lansa în curând o piesă cu fiica ei, Ella.

„Urmează să scot o piesă cu Ella, am fost cu ea în studio, am înregistrat și abia aștept. Piesa se numește Copilărie”, a spus Andreea Bălan pentru Playtech.ro.

Andreea Bălan se preocupă îndeaproape de creșterea și educația fiicelor ei, Ella și Clara, care sunt implicate și în activități extrașcolare. Artista are parte de ajutorul mamei sale atunci când este nevoită să plece.

„Au de toate: tenis, pian, gimnastică ritmică, dans sportiv și engleză. Eu le iau și le duc la toate, nu bunica. Bunica are grijă de casă, e în vârstă, nu poate să le ducă în Bucureștiul ăsta. Eu le iau, termin programul la 3.30, le iau de la școală când sunt la școală și apoi în fiecare zi au câte ceva. Acum, în vacanță, le-am dus în fiecare zi. Când am fost plecată, nu prea s-au dus. Adică mama face ce poate, dar dacă eu sunt plecată, nu poate să conducă de colo colo. (…) Au început recent să învețe să joace tenis. Am descoperit și eu cât de frumos este acest sport, prin prisma relației cu Victor, și atunci m-am gândit ca și Ella și Clara să învețe să joace tenis. Ele știu să și patineze, vreau să le duc la schi la iarnă. Adică fac mai multe sporturi, Ella face și înot, ca mai târziu să aleagă ce le place”, a mai spus Andreea Bălan pentru sursa citată anterior.

Andreea Bălan și fostul ei soț, George Burcea, au trecut printr-un divorț mediatizat și cu mai multe ocazii au făcut acuzații dure unul la adresa celuilalt. Artista și actorul au împreună două fete, pe Ella și pe Clara. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după o relație de cinci ani. Deși s-au despărțit, cântăreața este cea care le crește singură pe cele două fete, făcând de mai multe ori mărturisiri despre provocările pe care le-a întâmpinat ca mamă singură.

„Nu sunt deloc autoritară deoarece am două fetițe foarte bine educate. Încerc să le insuflu disciplina prin puterea exemplului. Degeaba îi spui unui copil să facă ceva dacă tu nu faci acel lucru. Ele pur și simplu mă imită cu tot ce fac, de la aranjatul patului, dimineața, la ordinea din cameră sau în dressing, la îngrijirea personală și la modul în care te comporți în societate”, declara Andreea Bălan într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp publicației VIVA!.

Artista a vorbit și despre cât de diferite sunt cele două fetițe ale sale.

„Ella îmi seamănă atât fizic, cât și la comportament. E sensibilă, liniștită și de multe ori cedează în fata Clăriței. Mă regăsesc deoarece și eu eram destul de emotivă și voiam mereu să fie bine. În schimb, Clara are o personalitate foarte puternică și este o năzdrăvană care ne animă de dimineața până seara. Ea face numai ce vrea ea și a trebuit să îmi dezvolt tot felul de strategii ca să mai facă și ce trebuie, nu doar ce dorește – și anume, să se joace non-stop”, a mai spus ea.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro