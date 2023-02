Andreea Bălan a avut parte de o mare surpriză la America Express: „Nu mă așteptam la așa ceva”

Andreea Bălan și prietena și colega ei de scenă, Andreea Antonescu, formează o echipă puternică în cadrul show-ului America Express. Cele două se completează reciproc și demonstrează cu fiecare probă faptul că sunt ambițioase și că își doresc să câștige.

Andreea Bălan a povestit cu mai multe ocazii faptul că a fost la un pas de a renunța la America Express și de a se întoarce acasă deoarece îi era dor de fiicele ei, Ella și Clara. Pe 23 iunie, artista a împlinit 38 de ani și, fiind departe de casă, ziua de naștere a petrecut-o în Guatemala, în competiție. În episodul 22 din America Express, din 20 februarie 2023, cântăreața a avut parte de o surpriză din partea echipei emisiunii. Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, i-a arătat un video în care fiicele ei îi fac urări cu ocazia aniversării ei.

„Acesta a fost pentru mine cel mai emoționant moment din @americaexpressromania. Am început stage-ul 6 cu gândul de a renunța și de a veni acasă, dorul de fetițele mele fiind insuportabil. Vizionând acest filmuleț surpriză în timpul concursului, m-am remontat să rămân în cursă deoarece îmi doresc ca fetițele mele să fie mândre de mine și să aibă o mamă ambițioasă care nu renunță ușor. Deși dorul a fost în continuare foarte greu, am rămas în cursă pentru a le arăta lor că nu renunțăm ușor la nimic”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

Momentul pregătit de echipa emisiunii a fost emoționant și pentru restul concurenților, care s-au gândit la persoanele dragi de acasă. După ce a văzut acel video cu fiicele ei, Andreea Bălan a izbucnit în lacrimi.

„Fetițele mele sunt în fiecare secundă în gândul meu. Cel mai mult am stat departe de fetițe 7 zile și acum este enorm pentru mine. Eu sunt deja câștigătoare că vă am pe voi. Nu mai contează cum mă întorc de aici, eu sunt câștigătoare, le am pe ele. Nu mă așteptam la așa ceva și mi s-a făcut și mai tare dor de ele”, a spus Andreea Bălan în emisiune.