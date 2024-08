Ana Geoană și soțul ei, Garrett Cayton, au împlinit un an de la nuntă. Cum au sărbătorit cei doi

Ana Geoană, fiica Mihaelei și a lui Mircea Geoană, s-a căsătorit cu Garrett Cayton pe 27 august 2023. Evenimentul a avut loc în Veneția, la Hotelul Cipriani. Printre persoanele invitate la petrecere s-au numărat Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram. Ana Geoană și Garrett Cayton au avut o nuntă impresionantă, care s-a întins pe parcursul a trei zile și la care au participat aproape 400 de invitați.

În ceea ce privește rochia de mireasă, Ana Geoană a preferat să fie una simplă, pe care a accesorizat-o cu mănuși transparente și cu o diademă. Soțul ei, Garrett Cayton, a optat pentru un costum negru clasic.

Ana Geoană și soțul ei, Garrett Cayton, au împlinit un an de la nunta lor fabuloasă. Cei doi nu au lăsat ca acest moment să treacă neobservat, așa că au ales să îl sărbătorească așa cum se cuvine. Ei au plecat într-o vacanță, iar ca destinație au ales Positano.

Ana Geoană este nutriționistă holistică și coach pentru o viață sănătoasă. În ceea ce îl privește pe soțul ei, Garrett Cayton, el este un cetățean american. Cei doi s-au cunoscut în timpul facultății. În cadrul unui interviu, tânăra a dezvăluit ce anume a impresionat-o la partenerul ei și a povestit care sunt pasiunile lor comune.

„M-a impresionat curiozitatea lui de-a descoperi oameni și idei noi, vrea mereu să învețe și să experimenteze, împărtășim multe dintre aceleași pasiuni și ne completăm cumva natural. Amândurora ne place să facem sport, să călătorim, avem o pasiune pentru filme, magie și muzică. Familia lui seamănă foarte mult cu a mea: sunt uniți, au umor, sunt mereu prezenți real unii pentru ceilalți. După ce eu și Garrett am absolvit universitatea și m-am mutat în Los Angeles, familia lui a fost extrem de primitoare și călduroasă. Nu m-au lăsat deloc să mă simt ca o străină și m-au primit cu brațele deschise. Am găsit în casa lor o alinare pentru dor, care, deși se pare că e intraductibil în multe limbi, este un sentiment real, cu care înveți greu să trăiești. Eu am avut norocul să fiu primită într-o altă familie, care acum este familia mea, și să nu mă mai simt atât de înstrăinată”, a declarat Ana Geoană pentru OK! Magazine.