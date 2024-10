Ana Bodea, detalii inedite despre relația cu Valentin Butnaru. Cum vrea să arate inelul de logodnă: „Ne gândim”

Ana Bodea și Valentin Butnaru sunt colegi în același trust de presă și formează un cuplu de mai bine de un an. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea joacă rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu”.

Tânăra actriță a dezvăluit că, pentru prima oară, experimentează astfel de sentimente profunde alături de partenerul ei, iar legătura dintre ei este una specială. Ea recunoaște că îi este dificil să exprime în cuvinte exact ce simte, dar este extrem de recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că l-a adus pe Valentin Butnaru în viața ei. Cei doi discută deja despre posibilitatea de a se căsători, locuiesc împreună și își fac planuri în mod constant. Cu toate acestea, Ana Bodea subliniază că niciodată nu au simțit nevoia să grăbească lucrurile, preferând să lase totul să decurgă natural, la momentul potrivit.

„De ce nu, da, ne gândim (n.r. la căsătorie), dar nu punem presiune unul pe celălalt. Totul în relația noastră a venit natural, de la sine, cum am simțit amândoi. Noi avem și aceleași gânduri în același timp, avem o telepatie ciudată. Nu punem presiune, știm că totul va fi bine”, a mai spus Ana Bodea.

„Nu pot să-ți zic, e o chestie de sentiment, o chestie pe care n-am mai simțit-o niciodată și cumva vine de la sine. Puțini oameni înțeleg acest gen de conexiune, adică puțini au avut norocul să treacă prin acest gen de relație și nu prea am cum să explic. În fiecare zi sunt recunoscătoare pentru că Dumnezeu l-a trimis în viața mea”, a spus Ana Bodea despre relația cu Valentin Butnaru pentru Spynews.ro.

Întrebată despre cum își imaginează inelul de logodnă pe care Valentin Butnaru ar urma să i-l ofere odată cu marea întrebare, Ana Bodea a răspuns cu umor că poate l-a și primit deja! Cu toate acestea, actrița a subliniat că aspectul inelului nu are nicio importanță pentru ea, ceea ce contează cu adevărat este ca el să vină din partea iubitului său.

„Nu se știe dacă am fost cerută sau nu, glumesc! Sună foarte patetic, dar chiar nu-mi pasă de cum va arăta inelul. Poate să vină oricine acum și să-mi dea cel mai mare diamant din lume, dar nu am nevoie. Am tot ce-mi trebuie. Sunt bine psihic, emoțional, profesional și atunci nu prea contează. Contează persoana care oferă inelul”, a mai zis actrița.