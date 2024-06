Ana Baniciu, primele dezvăluiri despre ce a născut un băiețel. Cu ce probleme s-a confruntat artista: „Se auzea cum bătăile inimii scădeau”

Ana Baniciu a născut un băiețel pe data de 4 iunie, deși termenul stabilit de către medici era 12 iunie. Artista și soțul ei, Edy Kovacs, au devenit părinți pentru prima dată și trăiesc cele mai frumoase clipe din viața lor.

La o săptămână de la naștere, Ana Baniciu a decis să le povestească urmăritorilor de pe rețelele de socializare cum a decurs întregul proces, dar și cum a trecut prima săptămână cu copilul acasă. Artista a dezvăluit că inițial trebuia să aibă o naștere naturală, însă venirea mai devreme pe lume a copilului i-a determinat pe medici să recomande nașterea prin cezariană.

Odată ajunsă la spital, Ana Baniciu a aflat că se confrunta cu o problemă, motiv pentru care a fost nevoie să nască prin cezariană.

„La spital a început monitorizarea și ne-am dat seama că e o problemuță acolo. Eu m-am pregătit în toată perioada de sarcină de o naștere naturală. Am avut o sarcină foarte ușoară. Într-adevăr, în ultimele săptămâni m-am resimțit fizic, am avut foarte multă apă în organism, mi s-au umflat foarte tare picioarele. Am și muncit foarte mult cu casa pentru că ne-am dorit să ne mutăm. Discuția cu medicul care mi-a monitorizat sarcina a fost în felul următor: De la început mi-am dorit foarte mult să nasc natural și să găsesc un medic care să mă susțină în acest demers, însă l-am rugat ca, în momentul în care apare orice fel de risc, să mă anunțe. Nu vreau să risc nimic și atunci facem cezariană. De ce am vrut să nasc natural? Pentru că am o toleranță extrem de mare la durere, știu ce înseamnă durerea pentru că am mai avut dureri femeiești. Nu mă speria și voiam să am o experiență full, cu chinuială, dar unică.

În ultima săptămână bebelușul s-a agitat și și-a pus în jurul gâtului cordonul ombilical, acesta fiind foarte strâns. Eu când aveam contracții puternice, el se chinuia să se ducă în jos și se oprea oxigenarea lui. Se auzea cum bătăile inimii scădeau. Atunci am hotărât că facem cezariană. (…) Vreau să vă zic că bebelșul nostru s-a născut pe Rolling Stones pentru că domnul doctor m-a întrebat ce muzică vreau să ascult. A fost o experiență a nașterii foarte frumoasă.”, a continuat artista.