Alina Eremia, mărturisiri inedite despre relația cu partenerul ei, Edi Barbu: „Am parte de toată susținerea lui”

Alina Eremia a preferat până acum să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. În timp ce ea este obișnuită cu notorietatea prin prisma carierei muzicale, partenerul ei, Edi Barbu, este o persoană discretă.

Alina Eremia și Edi Barbu formează un cuplu de mai bine de 6 ani. Artista a vorbit recent despre povestea lor de dragoste. Cântăreața a mărturisit că are parte de sprijinul partenerului ei și îi cere acestuia sfaturi.

„Am noroc că am iubit ca mine, și atunci nu se simte treaba asta și amândoi suntem focusați pe muncă, dar e bine că ne facem timp pentru noi. Mie îmi place să-l aduc mult în lumea mea și atunci merg și eu în lumea lui și atunci ne susținem și ne încurajăm reciproc. Mi se pare foarte tare și avem timp de noi. Ne uităm la filme și seriale acasă. Am parte de toată susținerea lui, adică e acolo și dacă îi cer un sfat mereu încearcă să-mi dea cea mai bună opinie. Eu sunt capul răutăților, dar e ok că totul se termină cu o criză de râs”, a povestit Alina Eremia la Antena Stars, citată de spynews.ro.