Alina Binder, apariție inedită la nunta fratelui ei, alături de Nicolae al României. Ce rochii a ales să poarte

Alina-Maria Binder a impresionat la nunta fratelui său, Mihai Binder, cu Bianca Vișinescu, eveniment ce a avut loc weekendul trecut la Biserica Popa Soare din București, urmat de o recepție într-un cadru rafinat. Soția lui Nicolae al României a atras atenția prin eleganța sa, purtând mai multe ținute pe parcursul ceremoniei.

La începutul petrecerii, Alina a ales o rochie verde cu un model subtil alb-negru, iar mai târziu s-a schimbat într-o rochie lungă și dreaptă, care îi sublinia perfect silueta. Nicolae al României, pentru a se potrivi cu ținutele alesei sale, a optat pentru un costum negru elegant, completat de o cămașă albă și o cravată cu detalii galbene și negre.

De-a lungul timpului, nepotul Regelui Mihai și Alina au dezvoltat o legătură strânsă cu familia ei, întărindu-și relația după distanțarea de familia regală. Relația lor apropiată cu părinții Alinei a fost mereu una de sprijin reciproc și înțelegere.

Nicolae al României și soția sa, Alina-Maria de Roumanie, sunt părinții a doi copii: Maria-Alexandra și Mihai. În plus, nepotul Regelui Mihai mai are o fiică, Iris Anna, rezultată dintr-o relație anterioară cu Nicoleta Cîrjan, o fostă colaboratoare.

Iris Anna, care are acum opt ani, locuiește împreună cu mama sa la Brașov. Nicolae a recunoscut-o oficial pe fiică atunci când aceasta avea trei ani, în urma unui test de paternitate care a confirmat legătura de rudenie. De atunci, el contribuie la creșterea sa, plătind pensie alimentară.

„În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reieșind că sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legală față de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider că orice aspect legat de viața acestuia este de natură strict privată. Din dorința expresă de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis sa încetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”, a scris Nicolae al României, pe Facebook la vremea aceea.