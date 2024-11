Alexia Eram, dezvăluiri despre planurile sale. La ce gest emoționant a recurs: „Voi respecta tradiția”

Alexia Eram și Mario Fresh au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul românesc, iar pe 30 iulie au împlinit opt ani de relație, sărbătorind cu imagini inedite și declarații superbe de dragoste unul față de celălalt. Cu toate acestea, în urma unor zvonuri legate de despărțire, artistul a confirmat separarea.

În ultima perioadă, Alexia s-a concentrat foarte mult pe carieră și proiecte profesionale. Recent, ea și-a lansat propriul brand de haine, pe care plănuiește să îl ducă la un nivel înalt. De asemenea, fiica Andreei Esca a dezvăluit și ce planuri are de sărbători, dorind să petreacă mai mult timp cu familia.

„Niciodată nu știu, sunt destul de spontană în ceea ce privește Revelionul. Crăciunul îl petrec de obicei în familie, o parte de Crăciun în România, o parte de Crăciun în Franța, la ceilalți bunici. Încă nu am plănuit nicio vacanță, am avut un program foarte încărcat, cu siguranță în ianuarie voi respecta tradiția și voi pleca undeva, dar încă nu știu unde. Voi pleca alături de familie, de prieteni, vom vedea”, a spus Alexia Eram la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Totodată, Alexia a recurs și la un gest emoționant. Pe plan profesional, Alexia Eram se bucură de un succes considerabil, fiind implicată în numeroase proiecte care îi aduc împlinire. Pasionată de modă, aceasta a subliniat faptul că, deși apreciază hainele de brand, nu ezită să poarte și piese care nu sunt semnate de designeri renumiți.

„Dacă îmi vine ceva bine și e de brand, foarte bine, dacă nu e de brand, la fel de bine. (…) La mine contează să îmi placă haina respectivă, să îmi placă așa cum vine, nu neapărat să fie de brand sau nu. (…) Îmi cumpăr multe haine pentru că am multe evenimente, dar lucrez de foarte multe ori și cu stiliști. (…) Hainele pe care le am și nu le mai port ori le dau prietenilor, ori merg la case de copii și le dau acolo, mai ales de sărbători, când strâng multe haine sau aș putea să le și vând”, a mai spus Alexia Eram.

Alexia Eram a mărturisit că lucrează la proiectul ei, MARGOT, de peste un an, dar a considerat că acum este momentul ideal să îl prezinte publicului.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit momentul și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT.”, a scris Alexia Eram pe Instagram.