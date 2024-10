Mario Fresh, surprins alături de o tânără, după despărțirea de Alexia Eram. Cum au fost văzuți cei doi

Mario Fresh a revenit din vacanța petrecută în Dubai alături de familia sa și a fost văzut recent în București cu o tânără misterioasă. Aceste întâlniri vin la scurt timp după ce artistul a confirmat despărțirea de Alexia Eram, fiica Andreei Esca, care a fost surprinsă și ea, recent, alături de un tânăr necunoscut.

După o relație de opt ani, Alexia Eram și Mario Fresh au decis să își continue drumurile separat. În timp ce Alexia a ales să rămână discretă cu privire la viața ei personală, Mario a fost mai deschis și a anunțat public că nu mai formează un cuplu cu ea. Această schimbare a generat multe speculații în rândul fanilor și al presei, având în vedere notorietatea ambelor persoane.

Recent, Alexia Eram a fost surprinsă de paparazzi în timp ce se afla pe stradă împreună cu un tânăr, a cărui identitate rămâne necunoscută. În imaginile surprinse cu cei doi, creatoarea de conținut pare să se simtă în largul ei, iar mai apoi au fost fotografiați în mașină. Vezi imaginile AICI.

Ulterior, și Mario Fresh a fost văzut în compania unei alte femei. După ce s-a întors din vacanța din Dubai alături de familia sa, artistul a fost văzut în zona de Nord a Capitalei alături de o tânără, despre care se zvonește că ar fi chiar prietenă cu Alexia Eram, potrivit Cancan. Creatoarea de conținut o urmărește pe Bianca pe Instagram, însă nu au fost dezvăluite mai multe detalii. Vezi imaginile AICI.

La scurt timp după despărțirea de Mario Fresh, Alexia Eram a surprins pe toată lumea cu un mesaj neașteptat. În loc să abordeze direct subiectul despărțirii, creatoarea de conținut a declarat că este gata să înceapă un nou capitol în viața ei.

Mai precis, ea și-a anunțat lansarea propriului brand de haine, care îi poartă numele. Alexia Eram a mărturisit că lucrează la acest proiect de peste un an, dar a considerat că acum este momentul ideal să îl prezinte publicului.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT”, a scris Alexia Eram pe Instagram.