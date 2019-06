Alex Rodriguez voia să fie cu Jennifer Lopez cu mulți ani înainte ca ei să se fi cunoscut

Alex Rodriguez a postat pe Instagram un clip video adorabil, el spunând în 1998 că și-ar dori o întâlnire cu Jennifer Lopez

Fostul jucător de baseball a fost întrebat cu cine și-ar dori o întâlnire de neuitat, iar acesta a spus imediat numele lui Jennifer Lopez, actuala lui logodnică. „Sper să îmi poți stabili o întâlnire cu ea!”, i-a spus Alex Rodriguez celui cu care vorbea.

Clipul a strâns numeroase comentarii, J. Lo numărându-se printre primele persoane care i-au lăsat mesaje. „OMG… iubesc prea mult asta”, în timp ce alți fani s-au bucurat și amuzat de modul în care întreaga poveste s-a petrecut.

Alex Rodriguez și Jennifer Lopez au vorbit de nenumărate ori despre relația lor, fostul jucător de baseball povestind în emisiunea lui Ellen DeGeneres cum s-au cunoscut.

„A fost cea mai norocoasă zi din viața mea”, a spus Alex, susținând că pleca de la o întâlnire din Los Angeles și nu își găsea mașina, iar atunci Jennifer l-a atins pe umăr. „Cineva m-a atins pe umăr și m-am întors și nu am recunoscut-o. Era Jennifer, însă era costumată în Harlee din Shades of Blue și purta jeas și o pereche de cizme. Mi-a luat 4-5 secunde. Este Jennifer. ‘O, Doamne, Jennifer, arăți minunat.’ Am fost atât de jenat și apoi m-am emoționat. Ea a zis apoi, ‘Ai numărul meu, caută-mă’. Și am mers acasă noaptea aceea și am sunat-o.”

Jennifer Lopez și Alex Rodriguez s-au logodit anul acesta, în luna martie, însă artista a explicat că amândoi au un an foarte încărcat, așa că nu se vor grăbi cu pregătirile pentru nuntă, mai ales că ei se gândesc că este „ceva ce va dura pentru totodeauna”.

