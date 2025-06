Adelina Pestrițu, victima unei escrocherii online. Ce a descoperit după ce a făcut o comandă: „Ați fi șocați”

Adelina Pestrițu a adus recent în atenția publicului o experiență neplăcută legată de cumpărăturile online. Printr-o postare sinceră pe Instagram, vedeta a povestit cum a fost înșelată în urma unei comenzi plasate în noiembrie anul trecut. Produsul vizat era un ornament special de Crăciun – un fluture de dimensiuni mari, dorit cu insistență de fiica ei, Zenaida.

Deși a achitat în avans produsul, acesta nu a mai ajuns niciodată la destinație, iar firma de la care a cumpărat nu i-a returnat banii.

Vedeta a menționat că a căutat intens pe internet produsul dorit de fiica sa, un fluture care să se potrivească exact cu imaginea creată de ea. L-a găsit, l-a comandat și a sperat ca totul să decurgă normal. Din păcate, coletul nu a mai sosit nici până în prezent.

„În noiembrie, anul trecut, am plasat o comandă. Zenaida dorea foarte mult un fluture imens pentru bradul de Crăciun și am făcut tot ce am putut eu, am căutat pe internet, pe toate site-urile, să găsesc acest fluture exact așa cum îl descria ea, din imaginația ei. Și am găsit un fluture absolut super, probabil că ați văzut modelul pe tot internetul și am plasat comanda. Am așteptat cuminte o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni. A venit, inclusiv Crăciunul! Fluturele nu mai apărea de niciunde! Caut o adresă de mail. Bineînțeles că a fost destul de greu să găsesc o adresă de mail. Nu a răspuns nimeni. Nu a livrat nimeni niciun fluture nici până în ziua de astăzi și suntem în iunie. Banii au fost luați de pe card, nu am mai putut să dau de ei. Și nu este nici prima și nici singura țeapă pe care mi-am luat-o, dar vom reveni pe acest subiect”, a continuat ea.