Adelina Chivu, dezvăluiri despre relația cu soțul ei, Cristi Chivu, după 15 ani de căsătorie: „Ne mai certăm, dar nimic grav”

Adelina și Cristi Chivu sunt căsătoriți de 15 ani și au împreună două fete, pe Natalia, în vârstă de 14 ani, și Anastasia, în vârstă de 12 ani. Ei locuiesc de mulți ani în Italia, acolo unde cele două fetițe studiază la la Școala Americană din Milano.

Adelina Chivu a fost învitată în cadrul emisiunii „La Măruță”, show prezentat în acest moment de Adela Popescu, buna ei prietenă. Adelina Chivu a vorbit deschis despre familia ei, dar și despre relația cu Cristi Chivu, după 15 ani de căsătorie.

„Au trecut foarte repede și foarte ușor. Ne mai certăm, dar nimic grav. Nici eu nu ne dădeam șanse (n.red – relației). Ne-am lipit foarte repede, după care a venit sarcina cu Natalia. M-am speriat, dar am avut noroc că a fost un bebeluș foarte bun”, a dezvăluit Adelina în cadrul emisiunii.

Adelina Chivu a vorbit cu nostalgie și despre primele întâlniri cu cel care avea să îi devină ulterior soț.

„Pe la primele întâlniri am fost la un lanț de patiserii și am luat niște plăcinte să mâncăm. Am stat în mașină câteva ore. O doamnă de acolo i-a spus: ‘vai, să nu te deochi ce semeni cu Chivu'”, a povestit ea.