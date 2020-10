Adele, aspru criticată de fani după ce a promovat turismul sexual într-o parodie TV

Adele a fost gazda celui mai recent episod al emisiunii Saturday Night Live. Deși mulți s-au bucurat să o vadă din nou pe ecrane pe celebra cântăreață britanică, un număr considerabil de persoane s-a declarat deranjat de momentul artistei.

Motivul? Un pamflet susținut de Adele împreună cu actrița Kate McKinnon, în care ridiculizau persoanele înstărite din Occident, care aleg să meargă în Africa pentru a avea parte de o experiență sexuală. Parodia este realizată sub forma unei reclame, în care cele două îi încurajează pe oameni să viziteze Africa pentru frumusețile sale naturale.

„Soare, briză, oceane, munți… în frumoasa Africă.”, au început pamfletul cele două. Apoi, în cadrul secund se pot vedea un bărbat de culoare la bustul gol, ținându-se de braț cu o femeie albă, mai în vârstă. Iar glumele cu iz sexual au continuat: „Plajele nisipoase. Bambusul masiv.”

Celor două li s-a alăturat apoi și Heidi Garner, care joacă rolul unei femei recent divorțate și care a vizitat Africa după despărțirea de soțul ei. „Am gasit o conexiune profundă, profundă. O poți simți în stomac.”, a replicat aceasta, iar Adele a izbucnit în râs.

Deși unii s-au amuzat, o mare parte dintre fanii emisiunii și ai lui Adele au considerat pamfletul ofensator.

„Folosiți bărbații de culoare drept jucării sexuale și este extrem de ofensator.” a scris unul dintre aceștia. Un altul a declarat că „Adele arată grozav, dar parodia despre Africa a fost lipsită de bun gust”, iar altul a încheiat afirmând că „Chiar îmi plăcea momentul până când au început comentariile și a apărut bărbatul de culoare alături de acea doamnă. M-a dezgustat și nu am putut să mă bucur de restul programului. O ador pe Adele, dar mi-ar fi plăcut să nu facă parte din acest pamflet”.

Recent, Adele a mai fost implicată într-o controversă asemănătoare.

Cântăreața a postat pe propriul său cont Instagram o fotografie care dorea să fie un omagiu al Carnavalului din Notting Hill, anulat anul acesta pe fondul epidemiei de coronavirus. În această imagine controversată, Adele este înfățișată (se presupune că la carnavalul de anul trecut) într-un sutien în culorile steagului jamaican și cu părul aranjat în noduri Bantu. Vedeta a folosit imaginea ca să deplângă anularea festivalului care sărbătorește comunitățile negre și caraibiene din Marea Britanie. „Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London.”, a scris ea în postare. („Să ai un ceea ce ar fi trebuit să fie Notting Hill Carnival fericit, draga mea Londră”)

Fanii cântăreței din social media au decis imediat că aceasta este o imagine controversată și au început să o acuze de apropriere culturală – adică adoptarea unor elemente semnificative ale unei culturi minoritare de către un reprezentant al unei culturi majoritare, mai cu seamă gravă atunci când cultura celui care își însușește acele elemente este una care a beneficiat de pe urma exploatării culturii minoritare.

Foto: Profimedia

