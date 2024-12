Adela Popescu, imagini inedite cu familia în Laponia. Cum i-a surprins actrița pe Radu Vâlcan și copii: „A fost inspirat de momentul special”

Adela Popescu și familia ei se bucură din plin de o vacanță de vis în Laponia, alături de mai multe vedete de la noi. Actrița a postat imagini inedite pe pagina sa de Instagram, cu peisajele fabuloase și distracția de care au parte în Țara lui Moș Crăciun.

Vacanța în Laponia vine într-un moment oportun, fiind foarte aproape de sărbătorile de iarnă. Adela Popescu și familia ei se distrează de minune în Laponia, în ciuda temperaturilor foarte scăzute. Actrița a postat mai multe imagini pe rețelele sociale, fiind evident cât de mult se bucură de timpul petrecut cu Radu Vâlcan și copiii lor într-un loc de vis.

La scurt timp după ce au aterizat, Adela și Radu au ieșit direct la joacă în zăpadă împreună cu copiii. Fosta prezentatoare TV l-a surprins pe partenerul ei în timp ce trăgea o sanie cu copiii, numindu-l „șef de haită”.

Alături de ei sunt mai multe vedete din România, printre care Elwira și Mihai Petre cu fiicele lor, Lavinia Pîrva și Andreea Bălan cu fiicele ei și Victor Cornea.

În drum spre Laponia, Andreea Bălan a avut parte de cel mai surprinzător moment. Vedeta a fost cerută în căsătorie de Victor Cornea, care a pus totul la cale împreună cu echipajul de bord. Martorii au fost copleșiți de emoții și au surprins momentul cererii în căsătorie. Ba mai mult, Alexandru, fiul Adelei Popescu a făcut și un desen special pentru Andreea și Victor.

La câteva ore de la cererea în căsătorie, Andreea Bălan a postat un al doilea video cu momentul special, vorbind cu multă emoție despre relația cu cel care acum îi este logodnic.

„Iubire ♾️ și pură, sinceră și asumată

E dincolo de cuvinte, trecut, carieră și greutăți.

El este omul care mi-a redat speranța iubirii și care mă face cea mai fericită. @victorcornea ❤️

Azi, am crezut că va fi un zbor cu spiriduși către Laponia, dar am fost surprinsă dincolo de vise și așteptări

Victor mi-a oferit 💍 acolo unde petrece majoritatea timpului, în zbor catre turnee și totodată mai aproape de divinitate

Copiii noștri au trăit emoții intense și acum au un exemplu minunat.

Iar faptul că am avut 150 de suflete care s-au bucurat pentru noi, a fost magic🥹✨

Sunt recunoscătoare pentru tot!

Mulțumesc din inimă tuturor pentru mesajele frumoase! Sunteți extraordinari”, a transmis artista.