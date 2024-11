Adda, schimbare de look spectaculoasă. Cum s-a afișat artista și cum au reacționat fanii: „Îți pune în valoare trăsăturile”

Adda și-a surprins fanii cu o schimbare de look impresionantă, renunțând la părul ei blond care o caracteriza. Cântăreața, cunoscută pentru alegerile sale îndrăznețe în materie de stil și coafuri, a optat de data aceasta pentru o nuanță mai închisă, foarte apreciată de fani.

Soția lui Cătălin Rizea și-a schimbat de-a lungul timpului culoarea părului de mai multe ori, însă de această dată a simțit nevoia unei noi transformări.

Fiind activă pe rețelele de socializare, Adda le-a împărtășit rapid fanilor această schimbare, iar reacțiile au fost pe măsură. Fanii au fost încântați de noul look și i-au lăudat alegerea, remarcând cât de bine îi stă cu această culoare. Cu umorul său caracteristic, vedeta a făcut și o glumă, spunând că soțul ei își dorea „o nouă parteneră.

Fanii au fost foarte încântați de noul look și i-au lăudat alegerea făcută: „Muuult mai bine! Castaniul închis îți pune în valoare trăsăturile!!!”, „Îți stă super bine!!”, „Ești superbă, îți stă super bine!”, sunt câteva dintre reacțiile fanilor.

Adda și Cătălin Rizea sunt căsătoriți de 8 ani și formează unul dintre cele mai longevive și îndrăgite cupluri din showbiz. Acest lucru a fost evident și în timpul competiției Asia Express, unde au făcut o echipă de neuitat. Recent, artista a dezvăluit câteva secrete din viața de cuplu, „trădându-l” într-un mod amuzant pe soțul său.

„Eu nu îi cer părerea lui Cătălin, nu țin cont de părere lui atunci când vine vorba de ținute, de make-up. Niciodată nu îl întreb, mai degrabă îi cer părerea lui Alex. Copiii sunt foarte sinceri și am încredere că mi-ar spune dacă îmi stă bine cu ceva sau nu. În schimb, Cătă îmi dă teroare efectiv. Eu i-am pregătit lui absolut tot, frumos. Pentru că nu doar dulapul meu arată bine, ci și al lui și al lui Alex, fiul nostru. Eu i-am pus toate hainele pe nuanțe, pe degrade-uri. Are separat hainele albe și cele negre. Sunt foarte bine organizate, ca să poată soțul meu să își facă ținutele. Dar cu toate acestea, el face haos, evident. Degeaba mă chinui eu și le așez mereu, pentru că oricum nu am ce face și e dezastru. În plus, mă mai și întreabă mereu cu ce să se îmbrace, dacă merge aia cu aia. Tot timpul mă terorizează. Bine, deja lumea știe că eu am o problemă cu organizatul, cu curățenia. Vreau pe această cale să anunț că nu mai am doar 6 aspiratoare, ci acum am 7. Am mai achiziționat unul. Iar unuia i-am pus și nume, îl chemă Curățel. Acum aș mai vrea un robot din acela care fierbe tot, un steamer, ca să dezinfectăm totul”, a declarat Adda pentru Cancan.