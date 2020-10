Actorul Sean Connery, cunoscut pentru seria James Bond, a murit

Celebrul actor Sean Connery a murit în somn în Bahamas. Acesta avea 90 de ani și starea de sănătase i se agravase în ultima perioadă.

Sean Connery a jucat în prima ecranizare din seria James Bond, după romanele lui Ian Fleming – Dr. No, unde a jucat alături de Ursula Andress. Rolul l-a transformat într-un star și a continuat să-l întruchipeze pe spionul britanic în alte șase filme ale francizei. A fost considerat cel mai bun actor care l-a interpretat pe agentul 007.

Sean Connery a apărut și în alte filme de mare succes, precum Indiana Jones and the Last Crusade sau The Name of the Rose, iar în 1988 a primit un premiu Oscar pentru rolul din The Untouchables. A anunțat că se retrage din actorie în 2006, după ce a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Institutului American de Film.

Actorul s-a născut pe 25 august 1930 în Fountainbridge, un orășel din Scoția în apropiere de Edinburgh. Pentru că făcea parte dintr-o familie modestă, a trebuit să renunțe la școală la vârsta de 16 ani. A avut tot felul de joburi, inclusiv ca șlefuitor de sicrie. A fost înrolat în Marina Regală, dar nu a putut rămâne mult timp acolo din cauza unui ulcer. La 18 ani s-a apucat de bodybuilding, iar mai târziu a câștigat locul 3 la concursul Mr. Universe. A renunțat însă la cariera sportivă pentru a juca în filme.

Timp de nouă ani, Sean Connery a fost căsătorit cu actrița Diane Cilento, cu care are și un fiu, Jason. În ultimii ani trăia cu cea de-a doua lui soție, pictorița Michele Roquebrune. În anul 2000, Sean Connery a fost făcut Sir de Regina Elisabeta a II-a.

Sean Connery împlinise 90 de ani în luna august.

