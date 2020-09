Cine ar putea să-l joace pe James Bond în viitorul film al seriei

Anumite surse susțin că Tom Hardy, actorul devenit celebru pentru rolurile din filme ca Mad Max: Fury Road sau Venom, ar urma să interpreteze rolul spionului James Bond, personajul inventat de scriitorul Ian Fleming. Zvonurile nu sunt noi, ci chiar de vreo trei ani, iar tot mai multe voci susțin că acesta este alegerea ideală.

Tom Hardy ar deveni astfel al doilea actor irlandez care îl interpretează pe James Bond, după Pierce Brosnan. „Are un fizic impunător, arată ucigător. Cred că Tom Hardy poate fi un bun Bond. Chiar ai putea crede că este capabil să omoare un om. Aș fi foarte fericit dacă l-aș vedea făcând asta”, a declarat Brosnan, care l-a interpretat pe spionul britanic în Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough și Die Another Day (2002).

Referitor la aceste zvonuri, Tom Hardy a declarat pentru The Daily Beast că „există o zicală în rândul actorilor, că dacă vorbești despre un rol, ești scos automat din competiție. Așa că nu pot să comentez despre acest lucru”. Hardy, care a jucat și în Dunkirk, penultimul film al lui Christian Nolan, a mai spus și că ar fi foarte curios să vadă un film din seria James Bond regizat de Nolan.

Momentan, toată lumea așteaptă lansarea No Time to Die, următorul episod din universul James Bond și ultimul cu Daniel Craig în rolul titular, așa că s-ar putea să fie totuși prea devreme pentru a spune cu certitudine cine va fi urmașul lui Craig.

Seria de filme cu James Bond se numără printre seriile de filme cu cea mai lungă durată de viață, având o producție ce numără 25 de filme. Primul film a fost lansat în anul 1962: Dr. No. Până în prezent, Agentul 007 a fost interpretat de 6 actori: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

