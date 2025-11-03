Vrei mult o relație și ți-ai propus ca în termeni de dating să nu te grăbești? De ce este cea mai bună alegere

După despărțire ai fost dezamăgită, tristă, furioasă, copleșită de frustrare. Ai devenit și critică cu tine, spunându-ți clasicele de ce am stat atât de mult, cum de nu am văzut mai devreme, de ce am fost atât de fraieră, de ce am acceptat asta. Ai avut discuții lungi în minte cu partenerul, poate că ai dat pumni în perne sau ai scris scrisori de furie către el, pe care nu le-ai trimis. Ori ați mai avut niște schimburi de mesaje online care credeai că te ajută, poate chiar întâlniri față în față, dar în final mai rău te-au alimentat văzând și mai clar limitele emoționale, de empatie sau valorile strâmbe ale celui pe care la un moment dat l-ai văzut într-o lumină prea bună.

Cum de l-ai văzut așa? Pentru că la început și el făcea eforturi, ținea cont de tine, apoi s-a oprit. Pentru că este nevoie de timp și expuneri, situații concrete de viață care să dezvăluie evident principii și valori în funcție de care fiecare se ghidează, își setează obiective, un stil de viață. Este nevoie de discuții și teme sensibile pentru a observa maniera de gestionare a conflictelor, capacitatea și dorința de negociere. Iar până la urmă s-a tras linie, și emoțional, și la nivel de lecții pe care să le desprinzi din experiența respectivă. Și pentru noua etapă de dating ești hotărâtă să abordezi altă strategie, în care să nu te grăbești. Dar și aici sunt mai multe nuanțe.

Atenție la proiecții sau etichetări

O primă grabă este aceea ce a porni de la o trăsătură care îți place și apoi de a generaliza de acolo un întreg set de comportamente. De exemplu, este foarte prezent, te sună zilnic, îți scrie foarte des, vrea să vă vedeți și în cursul săptămânii de cel puțin 2 ori, weekend-ul nici nu concepe să nu-l petreceți împreună. Nu e sufocant sau obositor, înțelege și noțiunea de timp individual, și el are activități singur sau cu prietenii săi, pur și simplu vrea să fie cu tine, să te includă în viața sa. Și treaba asta e leșinător de încântătoare pentru tine.

Dar asta nu înseamnă că dacă ai o problemă va fi lângă tine să îți ofere suport moral sau practic. Că dacă vei avea o problemă de sănătate te va însoți la medic sau îți va aduce pastile la ușă când abia te poți ridica din pat deoarece ai febră. Că la un moment de furie nu va avea o reacție lipsită de respect, pe care apoi nici să nu o regrete, ci să o considere corectă.

Scenariile sunt multiple, nu doar pe negativ, ci, din fericire, și pe pozitiv. Ideea este să nu te grăbești să-l pui pe un piedestal, să nu te grăbești să îi pui cea mai frumoasă etichetă și fundă ca apoi să refuzi singură să vezi minusurile care pentru tine nu sunt negociabile. Să nu proiectezi pe el imaginea ideală a unui partener, ci să descoperi treptat omul așa cum este el.

Graba încrederii

Nu, nu stai vigilentă așteptându-l să greșească, nu îi cauți în telefon sau nu îi scormonești conturile de social media. Există extrema lipsei totale de încredere și extrema în care i-ai acordat un grad foarte, foarte mare de încredere, fără ca acea încredere să fie construită, probată în timp și situații concrete. Și nu este neapărat vorba despre încrederea că nu e infidel, ci încrederea în el ca om, în ceea ce promite că face fără a ajunge în punctul doveditor.

Se vinde foarte bine, și-a creat o imagine solidă, serioasă, poate că se și înconjoară de oameni al căror portret dă bine. Dar până la urmă în ce alegi să crezi, în strategie de marketing și pr sau în ceea ce testezi tu în mod real la nivel relațional împreună cu el? Graba încrederii poate fi și dintr-o formă de predare în care vrei să faci diferit, să acționezi sănătos, să nu fii suspicioasă, dar uiți de protecția sănătoasă, rezonabilă.

Nu arzi etape

Scopul acestor etape este de creștere organică, procesul de cunoaștere să fie înlesnit, nicio formă de forțare să nu creeze presiune, disconfort. Când arzi etape, te grăbești, ulterior pot apărea panica, temerile, tendința de a fugi, de a evita, regretele care nu pot da timpul înapoi. Când nu te grăbești nu iei decizii impulsive, ai timp să analizezi, să cântărești, să-ți domolești indisciplina, să-ți observi modurile de a face față care nu te ajută întotdeauna.

