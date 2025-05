Unde va locui Nicușor Dan după ce a fost învestit în funcția de președinte al României: "Cu SPP-ul am avut un armistițiu..."

Nicușor Dan a devenit luni, oficial, președinte al României. La ora 12:00, el a depus jurământul în fața deputaților și senatorilor, reuniți în ședință comună. Ulterior, a mers la Palatul Cotroceni, unde a avut loc o ceremonie militară, dar și ceremonia de predare-primire a mandatului.

În ziua în care a fost învestit în funcția de președinte al României, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii aflați la Parlament dacă se va muta împreună cu familia din vila în care stă cu chirie de câțiva ani.

Președintele României a precizat că fetița lui, Atheea, l-a rugat să rămână în cartierul respectiv.

În acest moment, Președintele României locuiește într-o casă veche din sectorul 5, construită acum mai bine de 100 de ani, și plătește o chirie de aproximativ 600 de euro pe lună.

În calitate de președinte al României, Nicușor Dan are acces la vilele de protocol din cartierul Primăverii, administrate de statul român prin RAPPS. De exemplu, el poate locui la Vila Lac 3 din Primăverii, la vila de protocol de la Snagov și la vila de protocol de la Neptun, toate folosite încă din vremea lui Nicolae Ceaușescu. De altfel, toți cei patru președinți ai României de după Revoluția din 1989, adică Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Klaus Iohannis au locuit pe durata mandatului în cartierul Primăverii.

Nicușor Dan are o relație de aproape 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, dar nu sunt căsătoriți. Au împreună doi copii, Aheea (9 ani) și Antim (3 ani).

Într-un interviu acordat recent, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a vorbit despre cei doi copii pe care îi are cu acesta și despre faptul că amândoi s-au născut prematur.

Ea a mai dezvăluit că venirea pe lume a primului copil a schimbat mult relația cu partenerul ei.

Partenera Primarului Capitalei a vorbit și despre nașterea prematură a băiețelului și problemele din sarcină.

„Mi-am dorit ca al doilea copil să fie născut la termen, dar tot prematur s-a născut și el. Și aici au fost, din nou, aceleași temeri… (…) Nu a mai fost aceeași teamă pe care am avut-o cu primul copil. (…) La el au fost și niște probleme gastrice. Până la șase luni de zile am dormit doar în șezut cu el. Pe el l-am ținut doar la verticală, pentru că avea reflux gastric foarte violent. Dar toate acestea au trecut, cu regim alimentar strict, căci n-am vrut să renunț la alăptare, și am vrut să elimin orice factor care ar fi putut să îi provoace refluxul. Nu se știa dacă era ceva fiziologic sau o intoleranță alimentară. Mi s-a cerut să renunț să-l mai alăptez, dar am considerat că trebuie să-mi ascult instinctul și mi-am zis că, dacă este ceva ce ține de mine (așa cum face fiecare părinte), o voi face. Sunt oameni care țin regim toată viața, așa că și eu voi putea să țin un regim alimentar atât timp cât e nevoie pentru ca el să fie alăptat”, a mai dezvăluit partenera lui Nicușor Dan.