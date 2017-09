Un model refuza sa isi penseze sprancenele unite pentru a se conforma standardelor de frumusete

Sezonul acesta pare sa abunde in trenduri pentru sprancene dintre cele mai bizare: impletite, ondulate, in forma de pana, neobisnuite in general. Cert este ca se poarta sprancenele cat mai naturale. Renunta la ati contura sprancenele excesiv, la formele finisate precis, tunse si pensate pana la refuz. Invata de la cele mai hot modele cum sa fii in pas cu timpurile si sa ai un chip armonios.

Stim bine ca sprancenele sunt elementul care decoreaza cel mai evident chipul si ii confera privirii acel quelque chose. De cateva sezoane bune s-a facut trecerea de la spranceana subtire si conturata precis la spranceana groasa si cat mai naturala. Lasa-le putin sa creasca si incearca acest look pe chipul tau!

Sunt si forme care nu sunt pentru toata lumea, dar asta nu ne pune in pozitia de a le considera urate. Nimic nu este urat prin definitie, ci diferit, nu? Acest lucru il demonstreaza si modelul greco-cipriot Sophia Hadjipanteli care are sprancenele stufoase si unit. Acesta este decisa sa le pastreze forma naturala in ciuda presiunii sociale si a standardelor de frumusete impuse in industrie. Modelul este determinat sa demonstreze ca nu este o rusine sa ai sprancenele unite si a creat chiar si un hashtag pe Instagram pentru a promova cauza sa: #UnibrowMovement. Sophia are 60k de urmaritori pe Facebook si intitativa sa are multi sustinatori. Ba chiar mai mult, pentru a scoate in evidenta forma sprancenelor sale si a face o declaratie din acesta optiune, blondina isi vopseste sprancenele in negru.

Sophia accepta si intelege perceptia bazata pe stereotipuri a celor din jur fara sa isi faca o problema din acest lucru: „Look-ul meu nu este pe gustul tuturor si inteleg ca unii oameni il pot considera neatragator, dar nu ma preocupa ceea ce cred ceilalti despre mine. Personal, cred ca fata mea arata mai bine asa. Ceilalti nu sunt de acord, si este in regula.”

Modelul vede in frumusete o forma de exprimare individuala, le indeamna pe femei sa fie ele insele si sa lupte cu stereotipurile si normele sociale uniformizante: „Unibrow este pentru mine o chestiune de gust. Sunt ceea ce sunt pentru-ca asa am ales eu sa fiu. Cand ii judeci pe cei din jur ca poarta machiaj, isi vopsesc parul, isi modifica parti ale corpului sau modul de a fi, doar pentru-ca tu nu faci aceste lucruri, te face pe tine sa fii la fel de toxic precum multe norme sociale si presiuni pe care le infruntam constant. La sfarsitul zilei fii tu pentru ca si eu voi continua sa fiu eu, fie ca iti place sau nu!”

Multe modele folosesc de trasaturile lor diferite ca pe un trademark si astfel reusesc sa se faca remarcate si sa aiba cat mai mult contracte. Exista si un aspect pozitiv in acest trend in moda de a alege modele cu trasaturi neobisnuite: promovam diversitatea si schimbam mentalitatea promovata de industria de frumusete pana nu de mult. Nu, nu trebuie sa arati cumva. Trebuie sa te simti bine in pielea ta asa cum esti! Si daca exista aspecte care nu te reprezinta este ok sa faci modificari si sa iti oferi acest rasfat. Important este ca interventii de beauty sa plece de la tine si sa nu vina din dorinta de a fi acceptate de cei din jur.

Ai sprancenele stufoase? Foarte frumos, bucura-te de ele!

Citeste si:

Cele mai bizare 7 trenduri pentru sprancene

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Instagram