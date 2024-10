Tu știi ce te stimulează sexual? Care sunt felurile în care se excită bărbații și femeile

Te-ai întrebat vreodată ce te excită? Ce funcționează ca un imens turn on și la polul opus ce intră în lista de turn off? Dacă ești interesată să îți explorezi latura sexualității poți începe cu o lectură foarte utilă, cartea Cum să ai viața sexuală pe care ți-o dorești, scrisă de sexologul și psihoterapeutul dr. Tammy Nelson. Iar până vei aprofunda volumul, am selectat din carte un subcapitol interesant despre modurile în care ne excităm. „Unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le cunoaștem despre anatomia sexuală este faptul că există atât similitudini, cât și diferențe în modul în care bărbații și femeile devin stimulați sexual. Atât bărbații, cât și femeile sunt excitați de următoarele tipuri de stimulare:

Vizuală

Dacă suntem stimulați vizual, atunci suntem excitați de ceea ce vedem. Vom fi stimulați de felul în care arată partenerul. Vom fi excitați atunci când îl privim. Ne va stimula să îl privim în timp ce face sex. De asemenea, putem să fim excitați uitându-ne la pornografie sau la fotografii erotice.

Tactilă sau kinestezică

Felul în care se simt lucrurile pe corpul nostru este stimulant. Dacă suntem kinestezici, atunci atingerea ne implică sexual mai mult decât o fac celelalte simțuri. Atingerea partenerului, a-i simți pielea și a fi ținuți în brațe va fi cel mai important pentru noi pentru a simți plăcere.Masajul, penele, pămătufurile de curățat praful, cuburile de gheață și orice altă stimulare care creează un răspuns kinestezic ne vor face să ne simțim pasionali și vii.

Auditivă

Dacă suntem auditivi, atunci sunetele care țin de actul sexual ne vor entuziasma. Ascultarea sunetelor scoase de partener atunci când simte plăcere, fie că sunt foarte ușoare, fie că sunt strigăte de pasiune, ne va excita cel mai tare. Muzica sexy, poezia citită cu voce tare și auzirea partenerului cum vorbește murdar, toate acestea ne vor stimula.

Prin gânduri sau cognitivă

Stimularea imaginației poate fi și ea excitantă. Fanteziile din gândurile noastre ne pot excita. Când ne gândim la partener și ni-l imaginăm în diferite poziții sau avem fantezii erotice despre el, asta ne stimulează partea cognitivă.

Diferența dintre bărbați și femei se observă în primul rând în răspunsurile lor la excitare. Bărbații au un singur nivel de excitare. De obicei, vor să fie atinși imediat și pot obține o erecție cu destul de puțină stimulare. Bărbații pot trece de la sentimentul de excitație la orgasm într-un timp relativ scurt. Ajung la apogeu și încep să coboare aproape imediat, motiv pentru care adorm adesea după ce au orgasm. Pentru femei, platourile de excitare durează mai mult. De reținut: există mai multe astfel de platouri. În timp ce acumularea excitației poate dura un timp semnificativ, femeile pot rămâne la niveluri mai ridicate de excitație pentru perioade mai lungi, ceea ce le permite să aibă mai multe orgasme și o coborâre treptată la nivelul obișnuit de excitație. Acesta este motivul pentru care femeile au nevoie de preludiu și pentru care rămân într-o stare de excitație sexuală o perioadă lungă după orgasm. „

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro