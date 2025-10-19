Tipuri de roluri pe care tu și partenerul le schimbați între voi și vă împiedică să aveți o relație sănătoasă

Sunt roluri evidente și altele care prezintă nuanțe subtile, neașteptate. Ce au ele în comun? Sabotarea sănătății relației voastre.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Tipuri de roluri pe care tu și partenerul le schimbați între voi și vă împiedică să aveți o relație sănătoasă

Nu ocupați aceste roluri în mod conștient. Nu alegeți și nu vă propuneți ca azi să fiți salvatori sau abuzatori. Dar puteți să fiți deschiși în a vă analiza comportamentele, ce se află în spatele lor, și să decideți să acționați conștient într-un mod diferit. Asta dacă vreți o relație mai bună și să nu se mai repete de-a lungul timpului aceleași tipare. Câtă încredere aveți în ceea ce zice partenerul și vă reflectă? Poate fi un punct de pornire care să reprezinte semnalul de alarmă. Ați primit aceleași reflectări și în alte relații? Investigați și mai profund.

Ce ați văzut în familiile voastre?

Ce se întâmplă acasă, în familia din care proveniți, este un model de relaționare, de a face față în viață. Și e și un model de cuplu, de ce se petrece într-o relație în care doi oameni sunt căsătoriți, au copii sau locuiesc împreună. Ați văzut că dacă ești submisiv, lași mereu de la tine, taci și nu spui nimic, ori îi faci pe plac celuilalt, cumva… trece mai repede furtuna sau o previi. Partenerul nu se mai dezlănțuie la cote maxime și eviți suferința. Să fii agresiv, dominator, să te comporți ca un dictator? Poate că aceasta ți s-a părut cea mai bună rețetă de a supraviețui, varianta de succes, inclusiv unica opțiune de a-i face față cu adevărat unui tiran, unui abuzator. Doar că aceste modele preluate, adaptate și perfecționate perpetuează și creează răni emoționale.

Salvatorul

Și iată cum partenerul e văzut cumva ca un copilaș neputincios căruia e musai să îi sari în ajutor. Căruia e necesar să îi rezolvi toate problemele. Pe care poate că îl vezi ca o victimă în raport cu viața, societatea, destinul, șeful sau niște părinți care se poartă oribil. Acest rol de salvator te face să te simți și bine, să consideri că îți dă un plus de valoare. Poate fi și o reacție la ce zice partea ta exigentă că trebuie să faci în raport cu partenerul, regula despre lume și viață impusă de acel trebuie. Dar este epuizant să fii salvator căci te duce și pe autostrada sacrificiului, pe drumul în care te doare durerea partenerului și e calea de a nu te uita la tine și ce ai tu nevoie.

Victima

În momentele acelea nu mai ești un adult de 40 de ani, de exemplu, care acționează din partea sa sănătoasă. Ești un copilaș speriat, de 6-7 ani, care chiar simte și crede că nu are nimic în control, nu se poate apăra, oricum nu contează. E acolo multă durere paralizantă și multă neputință. Iar din acest rol desigur că nu poți confrunta persoana care îți face rău, cum ar putea un copil să se lupte cu cineva mult mai mare decât el și foarte amenințător? Ca atare apar alte mecanisme de a face față care încearcă să ajute copilul acela mic, fără să însemne că ele sunt cu adevărat utile peste ani.

Persecutorul

Cum se comportă cineva aflat în acest rol? Alterează realitatea așa cum consideră că îi este de ajutor, manipulează, șantajează. Este critic, pune etichete și manifestă standarde extrem de înalte și nerealiste. Lipsa de empatie nu îi permite să vadă emoțiile sau perspectiva celuilalt, rănește fără milă. De regulă persecutorul este foarte furios, agresiv verbal, tăios, poate fi și agresiv fizic. Caută puterea și intră în luptă pentru putere.

Citește și:
Încercați să vă reparați relația? Ce greșeli faceți în acest proces atât de important

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce se întâmplă cu tine când toată atenția ta e concentrată pe relația de cuplu
Lifestyle
Ce se întâmplă cu tine când toată atenția ta e concentrată pe relația de cuplu
Expați, epidemii și exploratori. Un exercițiu de umor negru cu Kaliane Bradley
Lifestyle
Expați, epidemii și exploratori. Un exercițiu de umor negru cu Kaliane Bradley
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna octombrie 2025
Lifestyle
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna octombrie 2025
Cum crezi că îți alini partenerul, dar de fapt îi întreții comportamentele nesănătoase
Lifestyle
Cum crezi că îți alini partenerul, dar de fapt îi întreții comportamentele nesănătoase
Te temi să nu deveniți un cuplu fuzional și asta să vă distrugă? Strategii pentru mai multă independență și o distanțare sănătoasă
Lifestyle
Te temi să nu deveniți un cuplu fuzional și asta să vă distrugă? Strategii pentru mai multă independență și o distanțare sănătoasă
10 staruri care și-au mințit fanii cu privire la adevăratele lor identități
Lifestyle
10 staruri care și-au mințit fanii cu privire la adevăratele lor identități
Libertatea
Fiica Andreei Marin se întoarce în România. Anunțul făcut de mama ei, după ce Violeta a plecat la studii în America. „Ea știe ce înseamnă această muncă”
Fiica Andreei Marin se întoarce în România. Anunțul făcut de mama ei, după ce Violeta a plecat la studii în America. „Ea știe ce înseamnă această muncă”
Fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu a împlinit 18 ani. Mesajul transmis de mama lui. „Între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri. Știu că ești supărat pe mine”
Fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu a împlinit 18 ani. Mesajul transmis de mama lui. „Între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri. Știu că ești supărat pe mine”
Vedetele care au defilat la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Gigi și Bella Hadid au făcut furori, însă fotomodelul clanului Jenner a lipsit
Vedetele care au defilat la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Gigi și Bella Hadid au făcut furori, însă fotomodelul clanului Jenner a lipsit
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Fiica Maiei Morgenstern, primele declarații după ce a devenit mamă la 26 de ani: „E cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum, dar e și foarte greu”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei
Cum arată părinții ADDEI de la Power Couple 2026. Artista se mândrește cu ei
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Ce făceau Gabriela Cristea și Tavi Clonda în baia de la Kanal D, în pauzele de publicitate. Au recunoscut totul, în mod public, după ani și ani! „Erai îndrăgostită, iubirică”
Ce făceau Gabriela Cristea și Tavi Clonda în baia de la Kanal D, în pauzele de publicitate. Au recunoscut totul, în mod public, după ani și ani! „Erai îndrăgostită, iubirică”
Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
Ce a cerut Nicușor Dan, în urmă cu doar câteva momente, în cazul exploziei din Rahova. E informația momentului
La o declarație ca asta nu se aștepta nimeni! Denise Rifai a spus singură, cu gura ei!! „Bărbat în sensul masculin al cuvântului”. Ce a mărturisit despre Traian Băsescu
La o declarație ca asta nu se aștepta nimeni! Denise Rifai a spus singură, cu gura ei!! „Bărbat în sensul masculin al cuvântului”. Ce a mărturisit despre Traian Băsescu
catine.ro
Cât a moștenit Paris Jackson din averea lui Michael Jackson. Suma impresionantă primită de fiica artistului
Cât a moștenit Paris Jackson din averea lui Michael Jackson. Suma impresionantă primită de fiica artistului
Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025. Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025. Racii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Jonah Hill e de nerecunoscut pe platourile de filmare. Actorul a slăbit enorm, iar fanii sunt surprinși de noua sa imagine
Jonah Hill e de nerecunoscut pe platourile de filmare. Actorul a slăbit enorm, iar fanii sunt surprinși de noua sa imagine
Luna Nouă în Balanță din octombrie 2025. Cum se schimbă destinul zodiilor
Luna Nouă în Balanță din octombrie 2025. Cum se schimbă destinul zodiilor
Mai multe din lifestyle
Prima Dată, noul podcast Ringier România, a debutat cu un episod care a avut-o ca invitată pe Andreea Raicu
Prima Dată, noul podcast Ringier România, a debutat cu un episod care a avut-o ca invitată pe Andreea Raicu
Lifestyle

Prima Dată este cea mai nouă producție Ringier România, realizată în colaborare cu jurnalista Raluca Hagiu.

+ Mai multe
Filme de neratat, care nu te vor plictisi datorită poveștilor intense
Filme de neratat, care nu te vor plictisi datorită poveștilor intense
Lifestyle

Tensiunea atinge cote alarmante în aceste filme pe care trebuie să le revezi.

+ Mai multe
Partenerul tău are tendința să mintă? Cum să-i pui limite și să răspunzi într-un mod sănătos
Partenerul tău are tendința să mintă? Cum să-i pui limite și să răspunzi într-un mod sănătos
Lifestyle

Ai observat că partenerul a început să mintă? Ori făcea asta de la începutul relației dar nu ți s-a părut grav? Confruntarea nu presupune obligatoriu explozii de furie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC