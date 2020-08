Tehnici care fac un bărbat să fie cu adevărat bun la pat

Multe femei își doresc un bărbat bun la pat. Pentru ele sexualitatea este o componentă esențială a relației, la care nu acceptă compromisuri. Altele se concentrează mai mult pe valorile morale, pe viitorul construit împreună, cum se poartă bărbatul și ce îi oferă el în afara așternuturilor. Viața sexuală a cuplului este un pilon important care susține relația, dar nu și elementul central care îi conferă funcționalitatea. Căci dacă există probleme serioase, conflicte gestionate deficitar, ele se vor reflecta și în zona de intimitate fizică. Sexul altădată calitativ sau furtunos este înlocuit de libidou scăzut și refuzuri. Dar fie că ești într-o relație stabilă sau abia ai cunoscut pe cineva, care sunt acele elemente care fac un bărbat bun la pat?

Tehnici fizice care îl fac bun la pat

Aici este vorba despre cunoștințele acumulate în timp. S-a documentat, a citit despre zonele erogene ale femeii, ce excită sau nu. A urmărit filme pentru adulți, care uneori nu ajută neapărat întrucât sunt create standarde sau sunt prezentate interacțiuni incompatibile cu realitatea. Inclusiv propriile experiențe sexuale din trecut contribuie la acumularea de tehnici variate. De exemplu întârzierea ejaculării pentru a prelungi actul sexual și a-i permite femeii să ajungă prima la orgasm.

Intimitatea fizică bazată pe emoție

Și cea mai bună partidă de sex a fost surclasată de sexul cu bărbatul de care ești îndrăgostită și care simți că are sentimente pentru tine. Chiar dacă el nu a fost un gladiator la orizontală. De ce? Pentru că intră în scenă atașamentul, tandrețea, senzația aceea de apartenență. Funcția intimității din cuplu are două ramuri: cea fizică și cea emoțională. Uneori ele pot fi experimentate separat (când ești în detașare și nu percepi nicio emoție; te autoliniștești prin sex, fugind astfel de anumite emoții negative cu care nu vrei să dai piept; nu a fost construită conexiunea emoțională) și împreună când satisfacția este mai mare. Se poate să simți mult mai multă plăcere chiar numai din gesturi asociate preludiului, când există această intimitate emoțională, decât din penetrarea fără componenta sufletească. Iar bărbații au înțeles demult că drumul către patul unei femei trece prin inima ei. Și că are nevoie de poveste. Să nu uităm de bombardarea cu gesturi mărețe sau manipularea să crezi că visează la o relație serioasă, ba chiar una cu tine, ca apoi brusc să devină rece sau să dispară. Comportament specific evitanților și narcisicilor.

Ce face diferența

Tehnicile fizice practic sunt aceleași repetate cu femei diferite și se perfecționează în timp prin exersare și studiu. Repetiția e mama învățăturii, nu? Nuanța emoțională în schimb are un aspect particularizat în funcție de parteneră și povestea romantică ce s-a construit. Se dezvoltă tocmai prin dezvăluirea vulnerabilității. Dar atenția sporită pe tehnică poate lucra, ironic, tocmai împotriva partenerilor și satisfacției mutuale. Când bărbatul e prea concentrat pe ce și cum face, implicit pe imaginea pe care o lasă femeii, uită de aspectul emoțional care e neglijat (aproape) complet. Ori la nivel inconștient face asta tocmai pentru a evita intimitatea emoțională ce s-ar putea dezvolta, motiv și pentru care preferă aventurile sau interacțiunile de scurtă durată. De asemenea, există o corelație puternică între calitatea actului sexual și calitatea relației, durata curtării, timpul investit în momentul sexual și durata activităților cu iz de intimitate emoțională pe care le aveți după consumarea actului sexual. Discutăm de o gratificare întârziată care la performanții din punct de vedere tehnic nu există. Ei vor satisfacție imediată, rapid.

