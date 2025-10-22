Ringier România Media devine membru al Camerei de Comerț Elveția-România

Ringier România Media devine membru al Camerei de Comerț Elveția-România, ca un pas firesc pentru o companie cu origini elvețiene și care împărtășește valori similare cu cele pentru care sunt cunoscute în general afacerile din țară.

Ringier România Media a devenit membru al Camerei de Comerț Elveția-România (CCE-R), un pas firesc în strategia unei companii cu rădăcini elvețiene puternice, care, de mai bine de treizeci de ani, contribuie activ la dezvoltarea pieței media locale.

Astfel, Ringier România Media este la momentul actual singurul digital publisher internațional prezent pe piața din România, cu un portofoliu care include o serie de publicații devenite etalon în nișele lor. Libertatea.ro este cel mai citit site de știri din România; însă Ringier România Media deține, de asemenea, poziția de lider pe segmentul women lifestyle, prin brand-uri precum ELLE, cea mai vândută revistă de modă din lume, cu 50 de ediții internaționale; Unica, Viva, Avantaje sau TV Mania. Mai mult, Ringier este un jucător activ și în zona de distribuție offline și online, prin platforma colectii.libertatea.ro.

Prin această colaborare cu Camera de Comerț Elveția-România, Ringier România Media își consolidează rolul de promotor al valorilor recunoscute ale businessurilor elvețiene – excelență, inovație și încredere – în mediul de afaceri din România. Astfel, compania își propune să susțină inițiativele CCE-R prin proiecte de comunicare, networking și promovare menite să apropie și mai mult comunitățile de business elvețiană și românească.

„Parteneriatul cu Camera de Comerț Elveția-România este o continuare firească a angajamentului nostru de a sprijini companiile elvețiene active pe piața locală. Ne dorim să fim un partener real în proiectele lor din România – fie că vorbim despre vizibilitate, comunicare sau conectare cu mediul de afaceri. Ca parte a unei companii elvețiene cu o tradiție solidă în inovație și calitate, credem în puterea colaborării și în construirea de punți durabile între cele două piețe”, a declarat Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier România Media.

Gențiana Avrigeanu, Director Executiv al Camerei de Comerț Elveția-România, a subliniat importanța acestei colaborări: „Ne bucurăm să avem Ringier România Media în comunitatea noastră. Este un partener valoros, care împărtășește viziunea CCE-R despre excelență și sustenabilitate. Împreună, vom dezvolta proiecte care vor evidenția colaborarea dintre companiile elvețiene și cele românești.”

Colaborarea dintre Ringier România Media și Camera de Comerț România-Elveția marchează un nou capitol în consolidarea relațiilor economice și culturale dintre Elveția și România, deschizând, totodată, noi oportunități de cooperare între mediul de afaceri și media.

FOTO: Ringier

