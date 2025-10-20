Povești de viață fără filtre, în două noi producții Ringier România Media

Viața fără filtre este protagonista, la propriu, a două noi formate video lansate de Ringier România Media. Este vorba despre două povești video noi, care prind contur în portofoliul producțiilor media Ringier și care aduc în prim plan discuții oneste, purtătoare de emoții, curaj și autenticitate.

Prima dintre acestea, prezentată de Irina Gologan, este o emisiune cu frecvență bilunară care se apleacă asupra unui subiect care ne privește aproape pe toți: viața de familie. Emisiunea poartă titlul sugestiv Fericiți, nu perfecți, și își propune să exploreze viața de familie cu sinceritate, fără presiunea inutilă și împovărătoare a perfecțiunii. Interlocutorii moderatoarei vor fi părinți care aleg vulnerabilitatea în detrimentul salvării aparențelor, încercând să demonstreze că adevărata împlinire constă tocmai în imperfecțiunile care îi dau naturalețe și farmec. De altfel, acest scop al emisiunii este demonstrat din plin de protagonistul primei ediții, Robert Diaconeasa, cunoscut în online sub numele Daddy Cool. Acesta a povestit deja despre cum jonglează între carieră și viața de familie, dar și despre riscurile epuizării care au venit la un moment dat cu această încercare.

Cel de-al doilea proiect care vorbește pe șleau despre viață este Prima dată, un podcast realizat de jurnalista Raluca Hagiu, care abordează tema începuturilor ce definesc parcursul unui om. Povestind despre curajul de a începe un lucru nou, de a face un pas diferit, de a găsi puterea necesară pentru asta, invitații Ralucăi Hagiu sunt personaje care inspiră, indiferent de domeniul lor de activitate, fie că vin din rândurile celebrităților, fie că sunt terapeuți, antreprenori sau experți, inclusiv de talie internațională. Aceștia vor dezvălui cum au reușit să găsească acea primă dată care le-a schimbat destinul, în speranța de a-i inspira și pe ceilalți. Iar un prim exemplu în acest sens este chiar invitata primei ediții, Andreea Raicu.

„Fiecare început activează noi resurse interioare, stimulează creativitatea și ne face mai puternici. Totul începe cu o… primă dată”, spune Raluca Hagiu, jurnalistă cu îndelungată experiență, despre ideea podcast-ului pe care îl găzduiește.

„Lansarea celor două noi emisiuni digitale marchează o etapă esențială în misiunea noastră de a oferi conținut video premium, relevant și autentic. Căutăm povești care inspiră, conversații care contează și emoții care ajung la oameni. Fericiți, nu perfecți și Prima dată vin ca o completare firească a portofoliului nostru media, întărind poziția Ringier ca reper al inovației digitale din România”, a declarat Roxana Cristolovean, Head of Media Development & Partnerships, Ringier România Media.

Ionela Lupu, Video Manager, Ringier România Media, a adăugat și că „ne concentrăm pe dezvoltarea și diversificarea conținutului video, pentru că este una dintre cele mai eficiente modalități de a comunica și de a ne apropia de public. Colaborările cu Irina Gologan și Raluca Hagiu aduc o perspectivă valoroasă și energie nouă.”

Foto: Ringier România, Alex Gâlmeanu (foto Raluca Hagiu)

