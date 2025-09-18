Aspen European Strategic Forum: dialog strategic la București

Parteneriat media: Aspen Institute Romania

Într-o lume în continuă schimbare, unde tehnologia și amenințările hibride modelează peisajul european, un eveniment de anvergură se pregătește să aducă în prim-plan strategii și soluții inovatoare. Aspen European Strategic Forum, organizat de Institutul Aspen România și partenerii săi, va avea loc pe 19 septembrie 2025 la București, conform informațiilor furnizate de Libertatea.

Aspen European Strategic Forum, prin evenimentul său inaugural, marchează începutul unei tradiții anuale, rotind co-organizatorii din rețeaua institutelor Aspen pentru a menține un dialog strategic constant. Evenimentul se va desfășura în Sala „Grigore Gafencu” din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, beneficiind de sprijinul NATO și al mai multor instituții guvernamentale române.

Personalități marcante la forum

Printre participanții de marcă se numără Mircea Geoană, fost Secretar General Adjunct al NATO și președinte Aspen Institute România, Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru și ministrul Apărării Naționale, precum și Radu Miruță, ministrul Economiei. Prezența internațională este asigurată de figuri precum Niamh King de la Aspen Security Forum SUA și Jan Marian, viceministru al afacerilor externe din Cehia.

Teme cruciale pentru viitorul Europei

Forumul va aborda subiecte vitale pentru peisajul geopolitic, precum puterea alianțelor, protecția infrastructurilor critice și tehnologiile cu dublă utilizare. Un accent deosebit va fi pus pe securitatea și reconstrucția Ucrainei, precum și pe reziliența în fața provocărilor actuale.

German Marshall Fund of the United States, Centrul European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență (ECESTR), EY România, Directoratul Național de Securitate Energetică (DNSC), Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC) au rolul de knowledge partners la Aspen European Strategic Forum, contribuind cu informații valoroase la evenimentul de la București.

Conform Libertatea, evenimentul promite să fie o platformă unică pentru schimbul de idei și strategii la nivel european. Forumul Aspen European Strategic reprezintă o oportunitate extraordinară pentru România de a se poziționa ca un jucător cheie în dialogul strategic regional și global.

