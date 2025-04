83% dintre angajați primesc beneficii extrasalariale în compania pentru care lucrează

83% dintre angajații participanți la cel mai recent sondaj eJobs au declarat că primesc beneficii extrasalariale în compania pentru care lucrează. Tichetele de masă continuă să fie beneficiul care se regăsește în cea mai mare parte a pachetelor gândite de angajatori, în condițiile în care 81,6% dintre respondenți au bifat această variantă de răspuns. 71,4% dintre ei au răspuns că au prime de sărbători, 63,3% au completat lista cu abonamentul medical, iar 51% au parte de zile libere suplimentare și de remote work. Alte beneficii menționate de angajați sunt decontarea transportului, petreceri cu echipa, vouchere / tichete cadou, abonament la sală, masaj la birou, masa de prânz asigurată sau tichete de vacanță.

„Vedem, în fiecare an, câteva constante în această listă, cum ar fi tichetele de masă, abonamentul medical sau primele de sărbători. Și, pe lângă acestea, de 5 ani încoace, a apărut și posibilitatea de a lucra de acasă, care s-a transformat dintr-o normalitate a pieței muncii într-un beneficiu pe care doar aproximativ jumătate dintre angajatori îl mai oferă, dar care rămâne foarte apreciat de către angajați”, spune Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Dintre acestea, cele mai apreciate beneficii sunt tichetele de masă, abonamentul medical, zilele libere suplimentare și posibilitatea de a lucra de acasă. Tichetele de vacanță, decontarea transportului, tichetele cadou sau abonamentul la sală se numără, de asemenea, printre beneficiile pe care angajații din România le apreciază. „Sigur că angajații includ aici și beneficiile strict financiare, cum ar fi bonusurile sau primele în bani, fie că este vorba de bonusuri de performanță, de vacanță, de final de an sau de sărbători. Dacă însă, celelalte sunt apreciate, dar nu toate au rată de utilizare de 100%, în cazul celor în bani, rata de utilizare ajunge la 100% și sunt asociate, din perspectiva angajaților, cu salariul„, explică Raluca Dumitra.

În ceea ce-i privește pe angajatori, 69,4% dintre aceștia spun că, în 2025, oferă la fel de multe beneficii ca anul trecut, 22,4% mai multe beneficii, iar 8,2% mai puține. În cazul celor care au crescut valoarea pachetului de beneficii, cei mai mulți, respectiv 36% spun că majorarea a fost de maximum 5%, iar 27% au avut o creștere cuprinsă între 5% și 10%, în timp ce 18% au menționat creșteri între 10% și 20%.

În prezent, valoarea pachetului de beneficii lunare oferite angajaților este cuprinsă între 601 și 1.000 de lei în cazul a 36% dintre angajatori, între 201 și 600 de lei, în cazul a 32%, între 801 și 1.000 de lei pentru 22%, în timp ce 18% oferă beneficii a căror valoare depășește 1.000 de lei pe lună. Angajații, în schimb, cred că o valoare medie acceptabilă a beneficiilor cumulate pe care le primesc ar trebui să depășească pragul de 1.000 de lei (răspuns punctat de 50% dintre respondenți). 40% indică o valoare cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.

„Chiar dacă ne aflăm abia la începutul celui de-al doilea trimestru al anului și lucrurile mai pot suferi schimbări din punctul de vedere al bugetului pentru beneficii, sunt și angajatori care știu încă de pe acum ce schimbări vor apărea în 2026. Astfel, 12% preconizează suplimentări în pachetul de beneficii, 10% se așteaptă la tăieri, în timp ce 22% vor face anumite schimbări, păstrând bugetul de anul acesta, în sensul în care vor renunța la beneficiile pe care angajații nu le folosesc și vor introduce unele noi, pe care și le doresc”, adaugă Raluca Dumitra.

Întrebați care ar fi beneficiile care ar ajuta compania să se diferențieze în piață ca un angajator dezirabil în această perioadă, angajatorii au inclus într-un top 3 al 13-lea salariu pentru toți angajații, extinderea pachetului de beneficii către membrii familiei și săptămâna de lucru de 4 zile, cu scurtarea programului la 32 de ore pe săptămână.

Felul în care arată pachetul de beneficii extrasalariale este foarte important pentru 65% dintre angajați, ba chiar, mai mult, 41% declară că un pachet consistent ar putea chiar să îi convingă să accepte o nouă ofertă de angajare și să plece de la actualul loc de muncă. Cu toate acestea, 46% dintre angajați spun că rar se întâmplă să ceară managerului beneficii adaptate nevoilor pe care le au, iar 37% nu au făcut acest lucru niciodată. Principalele motive pentru care nu fac acest lucru sunt legate de faptul că nu aveau încredere că opinia le va fi ascultată sau că nu știau că pot face o solicitare în acest sens. Totodată, dintre cei care au cerut managerului mai multe beneficii, doar 28% le-au și primit.

Sondajul a fost realizat în luna martie pe un eșantion de 1.162 de angajați și 122 de angajatori.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile peste 22.000 de locuri de muncă.

***

Despre eJobs

eJobs este platforma de locuri de munca din Romania care verifica manual toate anunturile si companiile. Pe eJobs ai anunturi cu salarii afisate, joburi din toate domeniile si industriile, locuri de munca remote si in strainatate. In plus, pe platforma noastra gasesti o multime de articole si sfaturi de cariera, dar si un calculator salarial numit Salario unde iti poti compara salariul actual si prin care poti vedea daca esti platit corect. Pentru recrutori si angajatori, eJobs ofera acces la o baza de peste 5 milioane de CV-uri, precum si o multime de solutii de recrutare eficiente. Pe langa anunturi de angajare si cautarea in baza de date, prin eJobs poti avea acces in plus la campanii de recrutare digitalizata sau chiar la solutii super personalizate prin agentia de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorita eJobs, expertii in resurse umane au acces la We Are HR, platforma de continut dedicata specialistilor in HR si managerilor.

Citește și:

Filme și seriale noi de văzut în luna aprilie 2025 pe Netflix

Foto: brooke-cagle-fVed0la7EPY-unsplash

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro