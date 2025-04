Scene TV atât de slabe încât au fost scoase din seriale după o singură difuzare

Scenele șterse sunt ca niște comori rare pentru fanii dedicați ai unui serial. În trecut, telespectatorii trebuiau să cumpere DVD-uri pentru a vedea scene filmate, dar care ulterior au fost eliminate înainte de difuzare. Totuși, există un tip mai rar de scenă ștersă — una care a ajuns să fie difuzată, dar care a fost retrasă după difuzare. Acest lucru se poate întâmpla din cauza reacțiilor negative ale publicului, a schimbării normelor sociale sau din greșeli simple. Aceste scene, odată difuzate, sunt acum greu de găsit, dar ele există și sunt disponibile detaliile mai jos.

1. Squid Game a inclus un număr de telefon real

Serialul de succes Netflix „Squid Game” a câștigat popularitate datorită poveștii sale violente și anti-capitaliste care subliniază inegalitățile extreme din societate. Totuși, o adevărată problemă legată de primul sezon a apărut din cauza includerii unui număr de telefon real. În primul episod, un personaj primește un card cu un număr de telefon pentru a se alătura jocurilor mortale. După ce serialul a fost difuzat, o persoană a fost inundată cu mii de apeluri și mesaje zilnic, ceea ce i-a perturbat viața. O altă persoană cu un număr similar a întâmpinat aceeași problemă. În cele din urmă, Netflix a editat episodul pentru a elimina numărul, dar daunele fuseseră deja făcute.

2. The Big Bang Theory a eliminat o excursie la banca de spermă

The Big Bang Theory a fost un succes uriaș timp de mai bine de un deceniu, dar începuturile sale au fost ceva mai dificile. Unul dintre detaliile mai interesante este episodul pilot ne-difuzat, care o avea pe Katie (Amanda Walsh) în rolul principal feminin, în loc de Penny (Kaley Cuoco). Chiar și după difuzarea episodului pilot, au existat încă unele probleme, cum ar fi scena cu banca de spermă, considerată prea nepotrivită pentru difuzare.

În episodul pilot, Leonard și Sheldon merg la o bancă de spermă cu IQ ridicat pentru a face bani, ceea ce a fost considerat un moment riscant și necaracteristic pentru Sheldon, având în vedere dificultățile sale ulterioare în ceea ce privește comportamentul sexual. Scena a fost tăiată, dar poate fi regăsită pe Max. Ea este ulterior menționată în Sezonul 12, în episodul The Donation Oscillation, când personajele Zack și Marissa îl întreabă pe Leonard dacă ar dori să fie donatorul lor de spermă.

3. Jeans Guy de la Mandalorian a fost eliminat în photoshop

În universul Star Wars, care include forțe mistice, sabii laser și creaturi spațiale, un detaliu a reușit să rupă imersiunea – un membru al echipei purtând jeans. În The Mandalorian Capitolul 12, The Siege, în timpul unei scene de împușcături, o persoană îmbrăcată într-o cămașă verde, cu ceas și jeans poate fi văzută stând în colțul unei uși.

Greșeala a devenit rapid un meme viral, iar persoana a fost denumită amuzant Admiral Jeff Blue-Jeans, având chiar și o machetă a unei acțiuni de figuri. Deși a fost clar o eroare accidentală a unui membru al echipei, scena a fost editată pentru a elimina digital Jeans Guy după difuzare. În ciuda eforturilor Disney de a o șterge, meme-ul trăiește în cultura internetului.

4. 13 Reasons Why a arătat prea mult din ce înseamnă sinuciderea

13 Reasons Why abordează subiecte dificile și sensibile, precum bullying-ul, depresia și sinuciderea, cu primul sezon axat pe moartea lui Hannah Baker (Katherine Langford). În Episodul 13, Tape 7, Side A, reprezentarea grafică a sinuciderii lui Hannah a stârnit controverse.

Deși creatorul Brian Yorkey a avut intenția de a arăta realitatea dureroasă a sinuciderii pentru a descuraja alții să o imite, experții au avertizat că astfel de reprezentări ar putea crește probabilitatea ca spectatorii să ia în considerare acest act. Ca răspuns la reacțiile negative, Netflix a adăugat avertismente și a eliminat scena la mai mult de doi ani după difuzare. În ciuda acestor măsuri, unii profesioniști în sănătatea mentală, precum Lisa Horowitz, au susținut că 13 Reasons Why este problematic, deoarece prezintă practic o scrisoare de sinucidere pe parcursul a 13 ore.

5. The Office a avut probleme și pentru reprezentarea sinuciderii

În Sezonul 6, Episodul 8 din The Office, intitulat „Koi Pond”, scena de deschidere prezintă o încercare a lui Michael Scott (Steve Carell) de a speria niște copii într-o casă bântuită. Însă tentativa sa de a-i speria implică o sinucidere falsă, pentru ca mai târziu să întrerupă actul și să le spună copiilor că sinuciderea nu este niciodată soluția. Adăugând un strat de inadecvare, costumul lui Michael este al unui personaj din D*** in a Box de la Saturday Night Live. Umorul întunecat, menit să șocheze, a fost larg criticat de spectatori și a stârnit și reacții negative din partea Caryn Zucker, fosta soție a CEO-ului NBC Universal, Jeff Zucker, care lucra în domeniul prevenției sinuciderilor.

Ca urmare, întreaga scenă a fost eliminată din reluări și nu mai este disponibilă pe Peacock. Deși se potrivește cu personajul lui Michael, scena a fost considerată prea de prost gust pentru tonul The Office și mai potrivită pentru emisiuni ca Family Guy.

6. The Office a eliminat scenele jignitoare cu fețe închise la culoare

Blackface, o practică rasistă, a fost folosită în unele seriale TV, inclusiv în The Office. În sezonul 9, episodul Dwight Christmas, Dwight se costumează într-un personaj din folclor german, Belsnickel, și îl pune pe colegul său, Nate, să poarte blackface ca să joace rolul unui personaj numit Zwarte Piet. Deși scena a fost menită să critice o practică rasistă europeană, după ce a fost intens criticată, a fost eliminată din platforma Peacock. Creatorul The Office, Greg Daniels, a explicat că, deși a fost o satiră, portretizarea blackface a fost greșită și dăunătoare, oferind scuze pentru durerea cauzată.

7. SpongeBob SquarePants a eliminat un accident de mașină live-action

Nickelodeon a șters mai multe scene din episodul Procrastination din SpongeBob SquarePants din motive de conținut nepotrivit pentru copii. Printre acestea se numără o scenă cu Patrick aplicând cremă pe Sandy, una în care SpongeBob face exerciții fizice sugestive și o secvență violentă cu un accident de mașină. Aceste scene au fost eliminate inițial, dar au fost restaurate în 2019 pe Nicktoons și în 2024 pe Paramount+.

8. Animaniacs a inclus o linie telefonică cu scop sexual într-o reclamă

În rebootul din 2020 al Animaniacs, într-un episod, Brain creează un infomercial prin care își oferă ajutorul invadatorilor extratereștri care doresc să cucerească Pământul, în schimbul permisiunii de a conduce el însuși. La finalul reclamei, apare un număr de telefon care părea inventat, dar care, de fapt, era un număr de telefon cu scop sexual, ceea ce nu era deloc potrivit pentru publicul tânăr al emisiunii. Hulu a retras episodul temporar și l-a editat, eliminând textul care conținea numărul de telefon. Mai târziu, au revenit cu o nouă editare, punând un alt număr fictiv pentru a evita orice probleme.

9. Această scenă din baia Bluey a fost dată drept un exemplu negativ

În episodul Fruit Bat din Bluey, Bluey alunecă pe podeaua umedă a băii, imitând un pinguin. Deși scena a fost difuzată fără probleme în Australia, a fost eliminată în anumite țări când episodul a fost difuzat global, din cauza temerilor că copiii ar putea încerca să imite comportamentul periculos. Deși alunecarea pe podeaua băii este riscantă, eliminarea scenei ar putea părea o reacție exagerată. În prezent, episodul este disponibil pe Disney+ cu scena originală intactă.

10. Ceașca de cafea din Game of Thrones care a devenit virală

În Game of Thrones, sezonul final a avut câteva greșeli jenante. Una dintre ele a fost o cană de cafea vizibilă lângă Daenerys Targaryen în episodul The Last of the Starks. Spre deosebire de ce se credea, nu era o cană Starbucks, ci una de la un magazin local de cafea din Irlanda de Nord. HBO a editat rapid scena pentru a evita atenția inutilă. În ultimul episod, o altă greșeală a fost o sticlă de apă vizibilă într-o scenă. Deși toată lumea face greșeli, acestea au fost văzute de milioane de spectatori.

foto: PR, Arhiva ELLE

