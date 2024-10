10 filme bune care au distribuții formate din actori faimoși

Nu toate filmele care includ distribuții compuse din nume cu rezonanță la Hollywood sunt apreciate de public sau au succes. Cu toate astea, în exemplele de mai jos vei întâlni pelicule bune în care joacă staruri cunoscute din industrie.

1. Valentine’s Day

Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Patrick Dempsey și Eric Dane sunt câteva dintre starurile care joacă în comedia romantică Valentine’s Day. După cum probabil ți-ai dat seama din titlul filmului, vei vedea ce provocări și obstacole întâmpină mai multecupluri din Los Angeles pe fondul presiunilor și așteptărilor de Valentine’s Day.

2. The Ridiculous 6

Tommy, jucat de Adam Sandler, pornește într-o călătorie de a-și salva tatăl, care are nevoie de 50.000 de dolari pentru a supraviețui și a se apăra de o bandă care îi vrea răul. Cu ocazia aceasta, află că mai are cinci frați, care vin în ajutorul lui. Pe lângă Adam Sandler, în filmul The Ridiculous 6 mai joacă Luke Wilson, Taylor Lautner, Steve Zahn, Rob Schneider și Will Forte.

3. The Lost City

Aaron și Adam Nee au regizat filmul The Lost City, cu Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da’Vine Joy Randolph și Brad Pitt în rolurile principale. În această peliculă, o scriitoare este împreună cu modelul care a pozat pentru coperta cărții sale într-un turneu de promovare. Însă, cei doi ajung într-o junglă în urma unei tentative de răpiri.

4. Gangster Squad

De la filmul Gangster Squad ar trebui să te aștepți la o acțiune care se petrece în Los Angeles, în 1949, în care predomină gangsterii și mafioții dorința de a pune punct corupției. Iar povestea este susținută de interpretările unor nume celebre, printre care Emma Stone, Ryan Gosling, Sean Penn și Giovanni Ribisi.

5. Ocean’s Eleven

În filmul Ocean’s Eleven, Danny Ocean, jucat de George Clooney, pune la cale ceea ce presupune el că ar fi cel mai mare jaf din istorie. Astfel că, alături de complicii săi intenționează să jefuiască în același timp trei cazinouri din Las Vegas. Pe fondul acestui jaf, mai există și un triunghi amoros în care e implicată și Tess Ocean, personajul jucat de Julia Roberts. Distribuția mai este completată de Matt Damon și Brad Pitt.

6. Armageddon

Filmul Armageddon regizat de Michael Bay îi are în rolurile principale pe Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler și Billy Bob Thornton. Pelicula surprinde cum NASA, alături de o echipă compusă din specialiști în foraje petroliere, încearcă să oprească un asteroid gigantic din distrugerea Pământul.

7. Don’t Look Up

În comedia neagră Don’t Look Up, doi astronomi trebuie să meargă într-un turneu la scară largă pentru a avertiza omenirea că un asteroid gigantic se va apropia și va distruge Pământul în șase luni. Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill și Tyler Perry fac parte din distribuție.

8. New Year’s Eve

În comedia romantică New Year’s Eve suntem martorii unor povești pline de pasiune, dar și amuzante care se desfășoară în New York de Anul Nou. În filmul regizat de Garry Marshall joacă Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Ashton Kutcher, Halle Berry, Sarah Paulson, Hilary Swank, Sofia Vergara și Robert De Niro.

9. Into the Woods

Filmul Into the Woods ne-o aduce pe Meryl Streep în rolul unei vrăjitoare malefice care aruncă un blestem asupra unui brutar și soției sale, blestem care generează o serie de consecințe și în rândul celorlalte personaje. Distribuția este completată de Anna Kendrick, Emily Blunt, Christine Baranski și Chris Pine.

10. The Expendables 3

Al treilea film din franciza The Expendables a venit cu și mai multe nume deja sonore în cinematografia internațională, fiind un motiv de bucurie pentru fanii care așteptau o continuare spectaculoasă. Din povestea conturată de regizorul Patrick Hughes fac parte Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford și Jason Statham.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro