Premiera spectacolului "Monster" are loc pe 15 și 16 octombrie la Teatrul Metropolis

Lansat în vara 2025, proiectul „stickere, etichete, calificative' (o inițiativă cultural-educațională semnată de Vanner Collective, dedicată tinerilor bucureșteni și luptei împotriva bullying-ului) se materializează într-un spectacol provocator, în care opiniile nu doar contează, ci modelează realitatea: „Monster'.

„Monster” este o reinterpretare actuală a textului semnat de dramaturgul britanic Duncan Macmillan. O explorare sinceră a relațiilor tensionate dintre adolescenți și adulți, a vulnerabilităților ascunse sub eticheta de „bully” și a modului în care societatea decide cine e „monstrul.”

Actul de naștere a spectacolului este rezultatul unei cercetări și co-creări interdisciplinare, unde artiștii au colaborat cu specialiști în sănătate mintală și educație emoțională pentru a construi un format teatral interactiv. S-au analizat cazuri reale de bullying, s-au conturat profiluri psihologice ale personajelor și s-a pregătit un format de reflecție participativă, adaptată publicului tânăr.

Distribuția spectacolului este formată din Mihaela Rădescu, Liviu Romanescu și Denisa Nicolae (care semnează și traducerea textului), cărora li se adaugă Cosmin Bălan – actor adolescent, selectat prin casting deschis, pentru o implicare reală a tinerilor în procesul artistic. Regizorul Nicolae Constantin Tănase reușește, alături de actori, de Corina Boboc (creatoarea costumelor) și de Alexandros Raptis (lighting design), „să descrie perfect impasul emoțional în care a ajuns societatea noastră.”

Ce a rezultat din acest proces creativ, vă invităm să aflați în datele de 15 și 16 octombrie, de la 16.00 și 19.30, la Teatrul Metropolis, când vor avea loc primele patru reprezentații ale spectacolului „Monster.”

După fiecare reprezentație, adolescenții vor fi invitați la sesiuni facilitate de psihologi și actori, unde vor putea analiza comportamentele văzute pe scenă și reflecta asupra propriilor experiențe. Ale adolescenților aflași sub presiune, etichetați, judecați, ignorați. Discuțiile vor fi moderate de Silvia Ciubotaru – din partea In a Relationship (Fundația Friends for Friends) – psiholog specializat în psihoterapie experiențială, cu aproape 20 de ani de lucru în proiecte de educație și cultură pentru tineri. Mai mult, cu ajutorul unei platforme digitale dedicate, tinerii vor putea „lipi” stickere, să acorde etichete și să comenteze comportamentele personajelor – un proces participativ, o continuare empatică și activă a dialogului, gândită special pentru ei.

Într-o lume în care bullying-ul e încă tratat prea des cu indiferență sau superficialitate, acest proiect le oferă adolescenților un spațiu sigur de exprimare și pune arta în slujba educației emoționale și a dialogului sincer între generații.

„Stickere, etichete, calificative” – un proiect care transformă teatrul într-un laborator de empatie și acțiune socială. Proiect cultural cofinanțat de Primăria Capitalei prin ARCUB, în cadrul Programului „București.Împreună' 2025.

Despre organizator: Vanner Collective este un colectiv artistic româno-irlandez care aduce teatrul în contact direct cu realitatea generației tinere. Cu o istorie de peste 400 de reprezentații, Vanner construiește proiecte la granița dintre artă și educație emoțională. Spectacolele lor nu doar spun povești – ci provoacă, conectează și deschid conversații reale.

„(…) Povestea urmărește patru destine care se întâlnesc și care încearcă să-și clădească un viitor – fiecare în felul său – pe niște temelii umbrite de un trecut dureros. Lipsa comunicării reale, căutarea disperată a propriei identități în contextul social și inabilitatea de a empatiza contribuie la perpetuarea acestui blocaj, făcându-l ciclic.” (Nicolae Constantin Tănase, regizor spectacol)

Monster

De: Duncan Macmillan

Regia: Nicolae Constantin Tănase

Traducerea: Denisa Nicolae

Costumele: Corina Boboc

Lighting design: Alexandros Raptis

Cu: Liviu Romanescu, Cosmin Bălan, Denisa Nicolae, Mihaela Rădescu

Durata: 1h 40 min (fără pauză)

Recomandare de vârstă: 12+

Locația: Teatrul Metropolis, Sala Mică

Foto: Andrei Gîndac

