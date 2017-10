Politia Romana raspunde fenomenului #metoo cu #ridicatesifugi

Am aflat de la televizor ca Politia Romana s-a auto-sesizat, dupa miile de confesiuni din seria #metoo, si s-a oferit sa sprijine victimele. Se spunea asta in cadrul Jurnalului de seara de pe postul TV Digi 24, unde jurnalistul Cosmin Prelipceanu dezbatea fenomenul alaturi de Cristian Tudor Popescu.

Socati, pe buna dreptate, de amploarea de-abia revelata a fenomenului, cei doi au relatat cateva cazuri celebre, de la victime actrite la femei aflate in pozitii de autoritate, de putere, in felurite institutii. Apoi, Cristian Tudor Popescu a relatat un episod clasic de hartuire, pe care il redau mai jos pentru ca el conteaza pentru tot ceea ce am de zis despre abordarea sa.

“Imi amintesc o scena intr-un restaurant in care o persoana cu bani, pozitie sociala, un barbat, a mangaiat-o pe fund pe chelnerita, dupa care i-a adresat cateva glume indecente. Ce mi-e greu sa uit este zambetul acelei femei. Si-a tras de colturile gurii ca sa-I zambeasca sagalnic acelui domn, se vedea pe fata ei ca numai de harjoana si de aluzii sexuale nu-i ardea.”

Comentatorul a continuat sa descrie fenomenul, sa vorbeasca despre perceptia care exista la nivel general ca “un avans sexual oricat de agresiv din partea unui barbat trebuie sa fie acceptat de o femeie sau sa nu se supere”. Cristian Tudor Popescu stie, deci, si spune ca multe femei vorbesc abia acum pentru ca peste noi toate exista stigma, rusine. Ca, asa cum zice el, “cel mai rau este ca exista teama ca oamenii nu le vor da dreptate.”

Ce nu inteleg (desi indeamna, de pilda, studentele si elevele sa isi numeasca agresorii din cadrul scolii) Cristian Tudor Popescu si Cosmin Prelipceanu, cand aduc in discutie Politia Romana si raportarea acestor incidente, este ca fapte precum cea de mai sus, descrisa chiar de jurnalist, nu sunt acoperite de vreo lege in Romania. Nu sunt repetate, nu (prea) le poti dovedi. Si de cele mai multe ori esti nevoita sa strangi din dinti si, cu zambetul ala tamp, te vezi fortata sa treci mai departe.

Cei doi au discutat despre aceasta postare aparuta pe contul de Facebook al Politiei Romane.



„#HărţuireaSexuală, conform #CoduluiPenal

(1) Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

În primele 9 luni ale acestui an, 35 de victime ale acestui gen de agresiuni ne-au sesizat, ceea ce reprezintă cu aproape 8% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut.

Dacă ești victima hărțuirii sexuale #RidicăteȘiFugi și sesizează de îndată #poliția.

Suntem aici pentru tine!

#metoo #GabrielCotabiță”

Ei, si aici avem o problema. De fapt, avem mai multe. Da, Politia Romana isi ofera asistenta si sprijinul in problema hartuirii sexuale. Si citeaza un pasaj din Codul Penal in care e definita aceasta. Doar ca acest tip de hartuire nu este nici pe departe singurul despre care e vorba in cadrul campaniei #metoo. Despre toate celelalte, Politia Romana nu prea are ce sa zica, pentru ca nu exista legislatie adecvata. Deci, cu toate intentiile bune, Politia nu are ce sa implementeze.

In acelasi timp, Politia ne atentioneaza asupra faptului ca doar 35 de victime au depus plangere in acest an pe tema. Foarte putine, da, fata de avalansa de marturisiri, dar sunt foarte putine si pentru ca nu toate sunt agresiuni repetate in cadrul unei relatii de munca.

Si mai sunt foarte putine si pentru ca, dupa cum se arata din postarile din social media, si politistii sunt uneori hartuitori. Am mai scris despre asta si aveti aici o marturie.

Mi-as fi dorit sa vad un raspuns oficial din partea Politiei si pentru genul acesta de situatii si demascari. Au fost destule in aceste zile.

Nu spun asta ca sa le contest intentiile laudabile, ci ca sa arat ca, uneori, Politia are o parte de vina in ceea ce se intampla. Si, repet, sunt constienta ca ei pot actiona doar pe legile care exista.

Si mai e ceva. Pe contul oficial de Facebook, Politia Romana asociaza fenomenul #metoo cu un clip (imi imaginez ca produs complet pentru alte scopuri, dar care li s-a parut potrivit) despre trafic de persoane si lucratoare sexuale. In materialul video, pe fundalului vocii lui Gabriel Cotabita, o multime de celebritati din Romania (Andreea Marin, Teo Trandafir, Stela Popescu etc., si ele cu foarte bune intentii) zboara cartoane pe care sunt scrise versuri ca acestea:

“Acum nimeni nu te vrea cu viata ta/Dar toti te au/Un bun de consumat”?

“Zambeste usor/Cand in dormitor/Au ramas doar fum si bani pe masa”??

Sau

“Femeia de toti uitata/Cauta-n zadar copila din ea”???

Alaturi de indemnul esential, „Ridica-te si fugi!”. Pot sa inteleg cum acest indemn li s-a parut potrivit pentru scopul initial al clipului (daca sunt foarte indulgenta). Dar nu inteleg in ruptul capului cum se potriveste el aici.

Si mi-as dori de la Politia Romana sa ne dea solutii mai concrete decat „Ridica-te si fugi!”. La fel cum mi-as dori ca un jurnalist cu zeci de ani de experienta precum Cristian Tudor Popescu sa se pregateasca atunci cand vorbeste despre fenomentul #metoo si sa stie ca chiar exemplul pe care il da el nu e relevant din punct de vedere legal. Atunci o sa il cred ca ne spune sa ne ducem, dom’le, la Politie.

***

Fenomenul #metoo consta intr-o avalansa de milioane de marturisiri si comentarii ale victimelor hartuirii sexuale. Hashtag-ul, utilizand o expresie inaugurata cu 10 ani in urma de activista Tarana Burke, a fost lansat in spatiul virtual de actrita Alyssa Milano, una dintre victimele producatorului Harvey Weinstein. Acesta a fost acuzat de cateva zeci de actrite si lucratoare din industria divertismentului de hartuire sexuala, amenintari, abuzuri si chiar viol. In Romania, cateva mii de femei au postat pe retelele de socializare confesiuni infioratoare despre actele de hartuire la care au fost supuse.

