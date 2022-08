Obiceiuri proaste în cuplu, care îți vor aduce numai nefericire

Niciodată nu te-ai gândit la ele ca la niște obiceiuri proaste. Ce ar fi greșit de vreme ce le face toată lumea? Și mama în raport cu tata, bunica cu bunicul? Le-ai văzut și la prietenele tale, ba chiar au fost metode intens discutate despre cum să îți ții bărbatul aproape. Însă impactul lor nu este nici pe departe unul sănătos pentru tine sau pentru cuplu. Căci dacă ceva pare că funcționează, nu înseamnă că e și sănătos.

Hipervigilența

Ca și cum el este sub lupă mereu. Unde se duce, ce face, ce s-a discutat, cu cine a vorbit la telefon, de ce a stat atât la cumpărături etc. Este normal să cunoști programul partenerului de cuplu, să fii informată de ieșirile pe care le are separat cu prietenii săi, de situațiile care îl țin mai târziu la serviciu. Extrema este controlul absolut care îl poate face să se simtă captiv, că nu ai încredere în el, sursă pentru nenumărate conflicte.

Competiția cu familia lui

Buni sau răi aceia sunt părinții lui, frații sau surorile sale. Iar iubirea pe care le-o poartă este evident diferită de cea pe care o simte pentru tine, iar loial le e și părinților dar și ție. Astfel încât luptele tale de putere cu părinții lui pot fi un factor puternic de stres pentru partener dar și pentru relație în sine.

Comparația cu alte cupluri

Că sunt rude, vecini, prieteni, singura comparație corectă și sănătoasă este tot cu voi, în alte etape ale relației voastre. Comparația cu alte cupluri generează frustrare, nemulțumire, furie, tristețe. Oamenii aceia sunt alte persoane, fiecare cu istoricul său familial și relațional, unicitatea sa și abordare separată a vieții.

Critica și cicăleala

Te-a acuzat frecvent că ești foarte cicălitoare și constant nemulțumită? Acest mod de luptă vine să te protejeze de un cumul de emoții negative reflectate tocmai de neîmplinirea nevoilor emoționale în cuplu. Sau mai simplu spus îi ceri partenerului, dar într-un fel disfuncțional în care el la rândul lui nu te aude, ca să se protejeze. Ori răspunde furios, agresiv. Ceea ce hrănește cercul vicios din care pare că nu ieșiți niciodată.

Doar el este de vină

Nu ești dispusă nicicum să te uiți și la partea ta de responsabilitate legată de problema pentru care aveți conflicte. El a greșit, el nu face bine, el trebuie să se schimbe. Oare ce ați putea face fiecare diferit astfel încât relația să meargă mai bine?

Te plângi de el continuu

În discuțiile cu mama sau prietenele tale, când vine vorba despre partener, parcă nu te poți opri din ponegrirea lui. Nu spui absolut nimic de bine, numai de rău. Această viziune negativă se poate cristaliza puternic, astfel că lentila prin care îl vezi pe bărbatul de lângă tine va fi una cât se poate de neagră. Te vei antrena pe negativ, iar mintea ta nu va mai identifica și pozitivul, lucrurile bune pe care le face.

