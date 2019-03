Nu sunt de acord cu NIMIC din ce spune Olivia Steer, dar viața ei personală nu e o dezbatere

Fac parte din generația care și-a făcut toate vaccinurile posibile și nu am regretat niciodată acest lucru. Și, când o sa am copii, îi voi vaccina cu siguranță. Dar acest articol nu este unul pro vaccinare, ci despre Olivia Steer.

De-a lungul timpului am scris de nenumărate ori despre necesitatea vaccinurilor, despre ce se întâmplă în lume de la propagarea agresivă a mișcării anti-vaccinare, am citit sute de studii pro și contra vaccinare și cred că fiecare om are dreptul de a-și forma o părere despre acest subiect și de a acționa în consecință.

Printre multele teorii pe care le-am auzit în ultimii ani se numără faptul că vaccinarea copiilor ar duce la apariția autismului – fapt demontat de CDC (Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din America). Poate cel mai îngrijorător lucru pe care l-am citit la finalul anului trecut a fost semnalul de alarmă dat în lumea întreagă cu privire la scăderea drastică a numărului de oameni care cred în necesitarea vaccinării și corelația care există cu creșterea alarmantă a cazurilor de rujeolă. O analiză publicată de The Guardian bazată pe datele Organizației Mondiale a Sănătății susține chiar că numărul cazurilor de rujeolă în Europa va înregistra, în anul 2019, recordul ultimului secol! Mai exact se estimează că vor fi 60.000 de cazuri de rujeolă, ceea ce ar reprezenta dublul numărului de cazuri înregistrate în anul 2017. Rujeola este doar un exemplu, căci astfel de statistici îngrijorătoare au ca subiect toate tipurile de afecțiuni pentru care există și vaccinuri.

Dar să revenim la subiect. Cred că sunt puține persoane care nu au urmărit sau nu au citit despre emisiunea de la Pro TV la care a fost invitată zilele trecute Olivia Steer și la care a participat cunoscutul medic pediatru Mihai Craiu, fondatorul Spitalului Virtual pentru Copii. Schimbul de replici este… halucinant. La fel și atitudinea sfidătoare a Oliviei Steer.

Legătura dintre vaccinuri și autism a fost adusă în discuție încă de la început, Olivia Steer vorbind despre existența aluminiului în compoziția unor vaccinuri, dar și despre un caz particular de autism care ar fi apărut după vaccinarea ROR.

„Este de spus că acei copii care se nasc și care sunt alăptați la sân primesc în primele 6 luni de viață de vreo 10 ori mai mult aluminiu din laptele matern, decât ar primi în primele 6 luni din vaccinurile pe care trebuie să le facă la diversele scheme vaccinale”, a declarat Mihai Craiu, după ce Steer a citit (da, citit!) dintr-o carte despre pericolul pe care îl presupune aluminiul prezent în vaccinuri.

„Dacă acel copil are probleme de sănătate și este alergic si nu poate să primească lapte formulă și primește lapte de soia, care se dă unor pacienți care au alergii grave […], este de spus că aceștia primesc cu aproape de 50 de ori mai mult aluminiu, decât ar conține vaccinurile primelor lor 6 luni de viață.

Cred că dacă ar exista o relație cauzală între aluminiu, care apropo – vorbim de 4 micrograme în toate vaccinurile pe care le-ar putea primi un copil într-o țară dezvoltată din Uniunea Europeană. Dacă foarte puțin aluminiu face foarte mult rău la creier… dacă Dumnezeu a hotărât că trebuie să crească copiii alăptați la sân venind de acolo și 28 de micrograme de aluminiu, atunci cele 4 cu siguranță nu fac rău. E o explicație foarte simplă”.

Despre emisiune am putea vorbi până la Paște și tot nu am epuiza subiectele și tot ne-ar oripila aroganța și acel inestetic mestecat de gumă al doamnei Steer. Probabil cei care o divinizează și care îi citesc postările și îi ascultă fascinați declarațiile nu își vor schimba părerea, indiferent de declarațiile medicului, și vor continua să o considere o autoritate în domeniul anti-vaccinare.

Ce vreau să aduc eu în discuție despre Olivia Steer este un alt aspect

OK, nu ne place Olivia Steer, nu suntem de acord cu ea, o considerăm absurdă, credem că face mult rău susținând – fără studii de specialitate – diverse aberații. Însă, de aici până la a intra cu bocancii în viața ei personală este o distanță foarteeeeee mare. Pe internet circulă de ieri o petiție online – Vrem ca Andi Moisescu să ne explice cum de o suportă pe Olivia Steer – care la momentul în care scriu acest articol are aproape de 100 de semnături, număr care crește constant.

„Petiția i se adresează lui Andi, în calitate de soț al Oliviei Steer, una dintre cele mai iraționale ființe în viață. Andi, esti un tip cerebral, rațional, cu background realist. Dă-ne explicații, cum reușești să coabitezi cu soția ta?”. Aceasta este justificarea pe care o trece cel care a lansat petiția.

„Aș vrea s-o convingă să renunțe la a mai influența oamenii pe o temă pe care nu o stăpânește'. E inuman să stai lângă așa piesă de mobilier”. Sunt doar două dintre comentariile celor care au semnat petiția și crede-mă că le-am ales pe cele mai decente.

Serios? De când viața privată a unei persoane, – de acord, este persoană publică – a devenit subiectul unei petiții? Cum am ajuns la stadiul în care ne permitem să cerem justificări unei persoane despre căsătoria lui/ei, despre ce se întâmplă în privat? Nu, Andi Moisescu nu are de ce să explice cuiva ceea ce simte, pe cine iubește, cum coabitează sau care sunt părerile lui despre afirmațiile pe care le face soția lui.

O să îmi spui probabil că este vorba despre libertatea de exprimare, despre faptul că există mulți oameni absurzi, cu idei trăznite. Însă nimic nu justifică răutatea gratuită și lipsa de bun simț. Nici măcar dezacordul față de aberațiile pe care le spune doamna Steer.