Nu ești paranoică și ai dreptate să fii vigilentă. Tipuri de comportamente suspecte la început de relație

Prietenele tale ți-au spus mereu că ești prea suspicioasă. Uneori îți asumi și tu asta. Ești atentă la tot ce ar părea în neregulă deoarece vrei să te protejezi. Să nu mai fi rănită, să nu mai petreci mult timp alături de persoana nepotrivită, să nu se profite de tine etc. Desigur, în exces, acest comportament îți va pune constant piedici. Căci nu te vei putea deschide sau conecta la cineva când tu cauți permanent semnale de alarmă cu lupa. Dar sunt situații când noul partener are o serie de comportamente suspecte care dau serios de gândit și nu e indicat să le ignori.

Evită să vorbească despre el

Știi doar informații generice, strictul necesar. Ca atunci când întâlnești un străin la o petrecere și stai cu el de vorbă patru ore. Nu îți spune mare lucru despre familia lui, experiențele prin care a trecut, ce l-a marcat.

Îți dă prea multe informații

Nici polul opus nu e o opțiune prea grozavă. Ca și cum ești psihologul sau preotul lui, îți spune până la cel mai mic detaliu lucruri atât de intime pe care nici nu aveai de ce să le afli și cu siguranță nici nu doreai asta. Preponderent sunt informații din fostele relații sau relația care l-a impactat negativ. Motive de ceartă, probleme de dinamică sexuală, cum erau prietenii sau familiile fostelor.

Exercită control asupra ta

Ca și cum nu ai niciun gram de intimitate, are pretenția să îi povestești ce discuți cu prietenele tale, să îi spui secretele lor și, desigur, pe ale tale. Dorește să îți știe parola de la telefon, să aibă acces la conturile tale de social media, de e-mail. Să fie la curent cu absolut fiecare lucru din programul tău zilnic, iar dacă intervine o schimbare să îl anunți. Chiar dacă nu are legătură cu el și nu îl impactează în niciun fel.

Anulează în ultimul moment

Fiecare poate întâmpina o anumită problemă și se poate lovi de neprevăzut, la el nu este vorba despre asta. Ci despre toane și schimbări de stare mai imprevizibile ca vremea. Ori alege altă activitate care i se pare mai interesantă, deși avea un plan făcut cu tine cu mult timp înainte.

Minciuni mici…

… dar dese. Deocamdată nu ai descoperit ceva flagrant ca tematică, însă l-ai prins în nenumărate rânduri cu minciuni ca de copii sau adolescenți. Confruntându-l se scuză că voia să te protejeze sau astfel să evite să te superi pe el și să îl cerți.

Te blamează pe tine

A făcut ceva ce pentru tine nu e ok și discuți despre asta. Face cumva ca să întoarcă lucrurile împotriva ta, te manipulează și în final el iese mai alb ca neaua, iar tu o exagerată nebună. Pare expert în gaslighting pe care îl folosește ori de câte ori are ocazia sau e necesar. Din alt registru, i se par lucruri din senin. Că îi ascunzi ceva, ai flirtat cu un bărbat cu care nu ai schimbat nici trei cuvinte și chiar nu te interesează, că vrei să profiți de el, să îl minți etc.

Foto: PR

