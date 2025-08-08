Nina Iliescu, primul mesaj public transmis după moartea soțului ei, Ion Iliescu: „E o imensă durere”

Nina Iliescu a transmis primul său mesaj după moartea soțului ei.

Nina Iliescu, primul mesaj public transmis după moartea soțului ei, Ion Iliescu: "E o imensă durere"

Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025 la vârsta de 95 de ani. Anunțul oficial a fost făcut de către Guvernul României. Fostul președinte al României era internat din 9 iunie la spitalul Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu.” Pe data de 16 iunie, medicii au anunțat că Ion Iliescu suferă de cancer la plămâni. Pe 2 august, cadrele medicale au dezvăluit că starea de sănătate a lui Ion Iliescu este critică. 

Nina Iliescu, primul mesaj public transmis după moartea soțului ei

Ion Iliescu a fost înmormântat pe 7 august în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare. Timp de două zile, în memoria celui care a condus România în trei mandate de președinte, între anii 1990 – 1992, 1992 – 1996 și 2000 – 2004, au fost organizate funeralii de stat, iar ziua de 7 august 2025 a fost declarată zi de doliu național în memoria fostului șef de stat.

Nina Iliescu nu a fost prezentă la ceremoniile funerare din cauza stării sale de sănătate. Ion Iliescu și soția lui au fost căsătoriți timp de 74 de ani. 

În cadrul unui articol publicat pe blogul lui Ion Iliescu, Nina Iliescu a transmis primul său mesaj public după moartea fostului președinte al României. 

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.
Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.
Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.
Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele.

Nina Iliescu.”

Cine a fost Ion Iliescu

Ion Iliescu s-a născut pe 3 martie 1930 în Oltenița, județul Călărași. A urmat studii inginerești la Institutul Politehnic din București. A fost membru activ al Partidului Comunist Român, unde a urcat treptat în ierarhie, devenind o figură importantă în cadrul regimului comunist.

În decembrie 1989, Iliescu a jucat un rol-cheie în Revoluția Română, care a dus la înlăturarea lui Nicolae Ceaușescu. După aceste evenimente, a fost desemnat președinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Națională (CPUN), structura care a preluat conducerea țării în perioada de tranziție.

Ion Iliescu a fost primul președinte ales în România post-comunistă, câștigând alegerile din 1990 și fiind reales în 1992. Mandatele sale au fost marcate de tensiuni politice și sociale, critici legate de modul în care au fost gestionate protestele și reformele economice. A fost acuzat de o parte a opiniei publice că a menținut unele structuri din vechiul regim și a fost implicat în controverse legate de mineriade și alte episoade conflictuale.

După o pauză de la putere, a revenit în funcția de președinte în 2000, mandat pe care l-a încheiat în 2004. În această perioadă, România a continuat procesul de integrare în NATO și Uniunea Europeană, însă guvernarea sa a fost însoțită și de critici privind corupția și stagnarea unor reforme.

Pe lângă activitatea politică, Iliescu a avut o carieră în domeniul energetic, fiind profesor universitar și implicat în studii de profil. Ion Iliescu rămâne o figură controversată a istoriei recente a României, cu un impact major asupra tranziției post-comuniste, însă cu un portret public marcat de dispute și dezbateri privind felul în care a gestionat schimbările în țară.

Foto: Profimedia

