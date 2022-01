Metode eficiente de a investi în dezvoltarea profesională

Text: Mihaela Pascari

Ca să ai o carieră de succes și o viață plăcută la locul de muncă, este important să investești în dezvoltarea ta profesională. Doar atunci când deții un bagaj solid de cunoștințe poți să aspiri la jobul mult dorit, poți cere un salariu pe măsură sau anumite beneficii extrasalariale.

Deși, în multe cazuri, angajații se simt stimulați în primele câteva luni după angajare, când chiar este necesar să însușească noi cunoștințe, apoi însă jobul lor devine repetitiv și lipsit de provocări, iar ei se plafonează în carieră. Ei bine, această situație poate fi evitată, prin câteva acțiuni conștiente pe care le poți întreprinde. Iată cele mai importante dintre ele:

Precizează nevoia ta de dezvoltare încă din primele etape ale procesului de recrutare

Încă de la începutul procesului de recrutare este important ca angajatorul să cunoască dorința ta de a învăța și de a evolua în carieră. Cu toate acestea, nu este suficient ca angajatorul să știe că vrei să te dezvolți, având în vedere că toți candidații vor spune asta pentru a se evidenția. E important să menționezi că este o condiție imperativă pentru tine și că dacă nu ești stimulat și nu simți că te dezvolți la un loc de muncă, vei începe să-ți cauți altul. Totodată, ar fi bine să ai deja un plan de evoluție (ce abilități vrei să dezvolți, la ce poziție aspiri și în cât timp ai dori să o obții). Doar atunci când angajatorul ştie că pentru tine învăţarea este atât de importantă, o va trata și el la fel.

Învață din proiectele suplimentare la care participi

Două dintre cele mai utile și accesibile căi de a te dezvolta profesional este implicare în proiecte noi și provocatoare, din care ai ce învăța, precum și primirea de feedback cât mai specific privind acțiunile și performanțele tale.

Uneori, acestea două vor veni de la sine, deseori însă nu. De aceea este sarcina ta să le ceri. Când afli despre un proiect nou care se desfășoară la tine în departament, cere să fii implicat în el și arată cum asta va ajuta compania, dar și cum îți poți spori motivația la locul de muncă. Totodată, periodic, cere managerului tău feedback privind felul în care îți realizezi sarcinile, pune-i întrebări și ascultă răspunsurile acestuia cu atenție.

Află care sunt training-urile la care poți să participi

Pe piaţă există numeroase cursuri, workshop-uri, programe de training, concentrate pe dezvoltarea a diverse abilități hard și soft. Studiază piața de training și identifică acele programe care crezi că ți-ar fi utile ca profesionist. Apoi, discută cu managerul tău și spune-i specific despre programele de training la care ești interesat să participi, arătându-i și de ce este în interesul lui să te trimită la ele.

Investeşte-ți timpul într-un curs de interes pentru tine

Dacă compania în care lucrezi sau managerul tău nu manifestă disponibilitatea de a investi în tine, nu dispera, există și alte căi de a învăța lucruri noi. Poți face asta și de unul singur, iar în unele cazuri nu ai nevoie nici de resurse financiare. Spre exemplu, dacă vrei să dezvolți competențe în domeniul IT, atunci te poți înscrie la cursurile de IT puse la dispoziție de eJobs România, prin proiectul Cursuri de IT by eJobs. Acestea sunt create printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Până la urmă, dezvoltarea ta profesională este în primul rând responsabilitatea ta. Și dacă aceasta este o prioritate pentru tine, vei găsi întotdeauna moduri să faci din aspirațiile tale o realitate.

