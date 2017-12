Lucrurile pe care toată lumea vrea să le știe despre relații, conform topului de căutari Google 2017

Toată lumea a întrebat motorul de căutare tips-uri despre partenerul potrivit, relația perfectă sau detalii care dau de gol infidelitatea. Noi am aruncat o privire pe topul celor mai căutate întrebări, și le-am analizat succint pe fiecare în parte:

“Cum să faci o relație la distanță să funcționeze”

Jessica Orwig, de la binecunoscutul Business Insider, a raportat că aproximativ 3 milioane de americani și majoritatea studenților au avut sau încă au relații la distanță.

Secretul, conform căutărilor Google, este comunicarea. Aparent, satifacția într-o relație amoroasă este determinată de discrepanța dintre așteptări și realitate. Un alt factor important este, desigur, gândul/planul că distanța va face la un moment dat parte din trecut, iar relația va putea evolua normal cu cei doi parteneri locuind împreună.

“Cum poți schimba statusul relației pe Facebook”

În 2013, Jim Edwards a condus un studiu destul de inedit, pornind de la ideea că poți prevedea despărțirea unui cuplu prin simpla analiză a rețelelor de prieteni virtuali. El a descoperit că principalul predictor al formării unui cuplu este conectarea mai multor cercuri diferite de prieteni doar prin cei doi parteneri.

“În mod normal te-ai aștepta ca un cuplu să aibă un număr mare de prieteni comuni, dar de fapt este exact invers: persoanele care au mulți prieteni comuni sunt de obicei colegi de muncă și nu formează un cuplu”, spune acesta pentru The New York Times. “Un iubit sau o iubită reprezintă un pod între cercurile sociale diferite pe care le are un individ”, continuă Jim.

“Ce este o relație poliamoroasă?”

Și pentru această întrebare a venit în ajutor Business Insider cu o lista succintă a caracteristicilor unei relații poliamoroase.

Lindsay Dodgson, cea care a pus cap la cap cele 7 particularități, este de părere că adolescenții tind să nu complice relațiile de acest gen la fel de mult ca adulții și că, de obicei, tinerii se implică în cupluri relații poliamoroase fără a-și propune acest lucru în avans.

“Cum să îți salvezi relația?”

Esther Perel, cunoscut terapeut specializat în problemele de cuplu, a explicat într-un interviu că cele 2 reguli de aur pentru a salva o relație care nu mai merge sunt exprimarea empatiei și asumarea responsabilității.

Empatia poate fi arată prin gesturi simple precum ascultarea partenerului atunci când acesta vorbește despre problemele sale și reflectarea asupra problemelor lui (fraze ca “Înțeleg perfect prin ceea ce treci” și “În locul tău aș…” fac minuni).

