Lucruri care il fac pe partenerul tau sa se indeparteze de tine (fara sa iti dai seama)

Este foarte usor, atunci cand esti intr-o relatie de ceva timp, sa devii confortabila si sa nu te mai gandesti cum sa fii atractiva pentru partenerul tau si cum sa te comporti cat mai bine.

Exista o serie de lucruri pe care tu le faci, fara sa iti dai seama, care ar putea sa il faca pe partenerul tau sa se indeparteze de tine, chiar daca te iubeste.

Glume proaste

Daca ai obiceiul de a glumi pe seama partenerului tau, de a-l lua tot timpul in ras, acesta nu prea va mai vrea sa se afle in preajma ta. Chiar daca poate va rade la glume, nu inseamna ca acestea nu il vor face sa se simta prost, in adancul sufletului. Cel mai important este sa aveti acelasi simt al umorului si sa fiti pe aceeasi lungime de unda.

Nu te mai ingrijesti

Atunci cand nu ai grija de tine, vina nu este a nimanui altcuiva decat a ta. Nici tu nu ti-ai dori sa fii cu o persoana care nu are grija de aspectul sau fizic sau de sanatatea sa. Fie ca e vorba de lene sau de nepasare, trebuie sa te redresezi.

Prea multa critica

Atunci cand esti intr-o relatie cu o persoana, vrei sa o faci sa fie din ce in ce mai buna. Cu toate acestea, nimanui nu ii place sa ii fie atrasa atentia la fiecare lucru pe care il face sau il zice „gresit”, din punctul altcuiva de vedere. Daca il critici prea mult pe partenerul tau, acesta se va indeparta de tine pentru ca se va simti stresat.

Petreci prea mult timp folosind telefonul

Aceasta este o problema pe care cuplurile nu o aveau acum 100 sau chiar 50 de ani, dar este foarte actuala. Poate parea un lucru inofensiv sa scrii mesaje sau sa te uiti pe Instagram mereu, insa il va face pe partenerul tau sa se simta prost. Cealalta persoana va simti ca nu este importanta pentru tine, cel putin nu la fel de importanta ca telefonul.

Foto: Imaxtree