5 semne ca partenerului tau nu-i prea pasa de tine

Esti o femeie cu o cariera de succes, o prietena de nadejde si o persoana foarte apreciata de cei din jur. Dar ti-a cazut cu tronc un anume tip. Va simtiti bine impreuna, aveti pasiuni comune, exista chimie intre voi. Si da, sexul este fantastic! Doar ca la un moment dat tipul dispare din peisaj! Nu total! Ci doar asa, din cand in cand! Iti suna familiara situatia asta? Da, si noua! Toate am trecut macar o data in viata printr-o situatie similara! Exista foarte mari sanse sa fi dat peste un „maestru al cuceririlor”.

Iata cele 5 semne ca tipului astuia nu-i prea pasa de tine, ci doar vrea sa-si imbogateasca palmaresul:

1. Te ademeneste in jocuri de tip „cald-rece”

Practic, se joaca cu nervii tai si te implica intr-un tipar de tip „cald-rece”: intr-o zi te copleseste cu atentie (si mesaje), iar apoi se distanteaza, te ignora cu zilele, iti raspunde laconic la mesaje. Este un mecanism care are (aproape) intotdeauna rezultate si, mai grav decat atat, creeaza dependenta.

2. Te foloseste doar pentru sex

Stiu, este foarte greu sa accepti asta, dar uneori e bine sa vezi lucrurile cu realism, chiar daca inseamna un dus rece. Practic, tipul de care te-ai indragostit te cauta doar cand vrea sa faceti sex. Asta inseamna ca in restul timpului e distant, nu te prezinta prietenilor si rudelor sale si intotdeauna face cativa pasi inapoi atunci cand tu ceri sa fii mai prezenta in viata lui. Ba chiar iti respinge sugestiile de apropiere mai mult sau mai putin subtil si elegant. Stiu ca nu vrei sa auzi asta: dar s-ar putea sa fii doar una dintre femeile care graviteaza in jurul lui. Barbatii se comporta asa doar cand au parte de sex din belsug. Si din mai multe surse!

3. Evita cu orice chip implicarea

Asta se traduce prin neimplicarea in planuri pe termen lung (cum ar fi sa va petreceti vacanta impreuna, pentru care sa faceti o rezervare cu cateva luni in avans) sau prin respingerea oricaror sugestii atunci cand vine vorba de mutat impreuna, achizitionarea unor bunuri in comun sau discutii serioase despre copii si viitor.

4. Te implica intr-un carusel emotional

Pentru ca e constient ca nu are foarte multe de oferit si atunci singurul mod in care iti poate mentine viu interesul este sa se joace cu emotiile tale. Practic, sa-ti ofere mai putin decat ii oferi tu, sa-ti speculeze vulnerabilitatile, dar sa te manipuleze in asa fel incat sa speri ca ai putea sa obtii mai mult. Este o strategie care merge mana-n mana cu tehnica „rece-cald”.

5. Se implica numai in activitati care presupun investitie mica si recompense maxima pentru el

Iti pregateste cina acasa la el, te invita sa vedeti un film (tot acasa la el, desigur!), se vede cu tine doar cand stie cu siguranta ca va avea parte de sex, iti trimite mesaje si iti telefoneaza doar pentru a pune la punct detalii legate de logistica intalnirii si nu ca sa vada ce mai faci si care mai e viata ta.

Deci cam asa stau lucrurile. E foarte posibil ca tipul asta sa te placa, dar crede-ma: isi iubeste independenta mai

mult decat te iubeste pe tine. Oricat te-ai stradui, nu vei obtine niciodata ceva suplimentar de la el. Si, in plus, prefera sa-si mentina optiunile deschise. Oare vrei sa fii si tu una dintre aceste optiuni sau vrei sa gasesti un barbat care sa te pretuiasca pentru ceea ce esti si pentru ceea ce poti oferi?

