Călin Georgescu, candidat independent, a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, în timp ce Elena Lasconi (USR) l-a depășit pe Marcel Ciolacu (PSD), după numărarea voturilor din toate secții.

La nivel național, Elena Lasconi a obținut 1.772.503 de voturi (19,18 %), după numărarea a 99,98 % din tuturor voturilor, reușind să se claseze pe locul al doilea, după Călin Georgescu, surpriza alegerilor prezidențiale din 2024, care a obținut 2.120.404 de voturi (22,94 %). Marcel Ciolacu a fost votat de 1.769.761 români, fiind învins de Elena Lasconi în lupta pentru locul al doilea.

Concepțiile despre sănătate ale candidatului ar putea fi numite exotice, de la negarea existenței virusurilor, la credința în puterea energiei care animă apa potabilă sau la cea privind existența nanocipurilor în anumite produse consumate frecvent. Dintre acestea face parte o altă convingere a lui Călin Georgescu care le privește pe femei, anume privind intervenția chirurgicală de cezariană, a cărei realizare ar rupe „firul divin” pe care acesta nu l-a definit, însă. Din utilizarea cuvântului „tragedie” devine însă clar că este un lucru care a afectat sau afectează încă milioane, poate miliarde de oameni născuți în întreaga lume în acest fel, dar și persoanele care le-au dat naștere acestora.

În plus, organizația MozaiQ arăta într-o postare pe Instagram că fosta propunere de premier din parte AUR în 2020 a susținut în programul său politic de la vremea respectivă că „ar trebui oprite avorturile și scoasă în afara legii manifestarea publică a homosexualității și orice propagandă în favoarea ei.”

Laura Cosoi este mama a patru fetițe, pe care le-a născut pe cale naturală, și una dintre cele mai carismatice actrițe din showbiz. Ea s-a declarat indignată de declarațiile lui Călin Georgescu privind femeile care aleg să nască prin cezariană sau sunt obligate, din motive medicale, să recurgă la această intervenție chirugicală.

„Vă rog să nu mai spuneți că declarațiile sunt scoase din context. Insultați inteligența multora… Dacă am ales să distribui acele surse, am făcut-o cu bună credință, informată fiind. Fiecare are dreptul la opinie, fără îndoială, dar găsiți-vă propriile argumente pentru care alegeți într-un fel sau altul! Și mai este vorba aia: ‘Când doi oameni îți spun că ești beat, cea mai bună soluție este să te duci să te culci!’. Atunci când ceva este greșit fundamental se observă cu ochiul liber. Dacă nu ești convins că ai cu cine vota, mai bine stai acasă! Asta pe principiul ‘Dacă nu ai ceva bun de spus, mai bine taci!’. Mulțumesc”, a scris actrița.