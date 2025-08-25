Ivana Mladenović a obținut premiul pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”

Ivana Mladenović a primit vineri seara Trofeul pentru cea mai bună regie /HEART OF SARAJEVO FOR BEST DIRECTOR la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, ediția 31 (15 – 22 august), pentru lungmetrajul „Sorella di Clausura” (coproducție România – Serbia – Italia – Spania) prezentat în competiția internațională dedicată filmelor de ficțiune.

„Sunt recunoscătoare pentru acest premiu și pentru primirea de care s-a bucurat filmul, am fost foarte fericită să văd filmul aici. Îi mulțumesc Katiei Pascariu care a fost complet lângă mine, Adei Solomon, producătoarea filmului și lui Marius Panduru, directorul de imagine, coscenariștilor, editoarei Vanja Kovačević și tuturor colegilor – cea mai bună echipă”, a declarat Ivana Mladenović.

„Spiritul punk nu dispare niciodată din acest film regizat cu abilitate, care curge ca un râu dostoievskian, ce arată cum se adună eșecurile, pentru a ajunge în cele din urmă la o comedie romantică, dar fără romantism”, notează motivația juriului prezidat de regizorul Sergei Loznitsa din care au făcut parte actorul Dragan Mićanović, regizorul scenaristul și actorul Emanuel Pârvu, regizoarea și scenarista Ena Sendijarević, alături de directoarea creativă a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, Tricia Tuttle.

Al doilea film din competiție cu contribuție românească, din partea aceleiași companii de producție, microFILM, „Dumnezeu nu ne va ajuta”/ „God Will Not Help” (scris și regizat de Hana Jušić), a primit Premiul Special pentru promovarea egalității de gen / SPECIAL AWARD FOR PROMOTING GENDER EQUALITY.

„Premiul special pentru promovarea egalității de gen se acordă unei povești misterioase, plasată în izolare, care se joacă cu genul în timp ce creează ceva cu totul aparte. Având la bază un puternic simț al identității locului, interpretările puternice vorbesc de la sine, fără exces de dialog, într-o atmosferă deopotrivă familiară și stranie. Narațiunea sa ne pune la încercare convingerile și, făcând acest lucru, ne confruntă în cele din urmă cu sentimentul de neapartenență”, notează motivația juriului acestei categorii, compus din Anna Croneman (producător și CEO Swedish Film Institute, Suedia), Ivan Marinović (regizor, scenarist și producător, Muntenegru) și Norika Sefa (regizoare și scenaristă, Kosovo).

Din delegația filmului „Sorella di Clausura” la Sarajevo au făcut parte: Ivana Mladenović, co-scenaristul Momir Milosević, actorii Katia Pascariu, Miodrag Mladenović, Gordana Mladenović, Tina Pop, producătoarea Ada Solomon, producătoarea executivă Diana Caravia, editoarea Vanja Kovačević, alături de Mirela Țugui și Alexandru Edi Mustață din echipa de producție microFILM.

Filmul produs de Ada Solomon (microFILM, România) și Ivana Mladenović (Dunav 84, Serbia), urmărește povestea Stelei (Katia Pascariu), o tânără din provincie, îndrăgostită de un artist balcanic (Miodrag Mladenović) pe care l-a văzut la TV și pe care visează să-l întâlnească. Când Vera (Cendana Trifan), o cântăreață despre care se zvonește că l-ar cunoaște bine, îi propune să vină la București, acceptă cu încântare. Însă, curând, descoperă că Vera se ocupă cu alte lucruri și promisiunile ei sunt departe de realitatea pe care și-o închipuia. Din distribuția filmului scris de Ivana Mladenović, Adrian Schiop și Momir Milosević, mai fac parte Arnold Kelsch, Cătălin Dordea, Adrian Radu.

Marius Panduru semnează imaginea filmului, iar Vanja Kovačević montajul. Mălina Ionescu s-a ocupat de scenografie, Dana Păpăruz de costume, Bianca Boeroiu și Olimpia Stoicea de machiaj, iar Margareta Ștefan de coafură. Coloana sonoră a fost compusă de Toni Cutrone și include cântece originale semnate de Andrei Dinescu. Dejan Kragulj a fost inginer de sunet, iar Oriol Campi designer de sunet.

Coproducători: Ines Vasiljevic (Nightswim, Italia), Bernat Manzano (Boogaloo Films, Spania). Producători executivi: Diana Caravia, Marija Lero și Montse Pujol Solà.

Producător asociat: Theo Nissim.

Vânzări internaționale: B-Rated International.

Realizarea filmului „Sorella di Clausura” a fost sprijinită de: Centrul Național al Cinematografiei (CNC), Centrul Național al Cinematografiei din Serbia, Ministerul Culturii din Serbia, Ministerul Culturii din Italia, Institut Català De Les Empreses Culturals și EURIMAGES, în asociere cu Conceptual Lab și în colaborare cu Televiziunea Română.

Cu participarea finanțatorilor: Cinema City România, Dr. Oetker, Farmaciile Alphega, Bilka Steel, Vitrina Advertising, Boromir, Aqua Carpatica, Essence Mediacom, Avanpost Media (România) și Ton Ide, Yojimbo Films, Beostud, Digital Kraft, Rashtan Casting, Somnium Production (Serbia).

„Dumnezeu nu ne va ajuta”/ „God Will Not Help” a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și Eurimages. Compania românească microFILM este unul din coproducătorii filmului, alături de Nightswim, Horsefly Films, Maneki Films, Perfo și ERT. Din distribuția internațională a filmului face parte și actorul român Bogdan Farcaș. Designerul de sunet al filmului este Marius Leftărache (Avanpost).

Cele două titluri, sprijinite de echipe de producţie din România, au avut premiera mondială în competiţia oficială a Festivalului Internațional de la Locarno (6-16 august), unde au fost remarcate de critici și de jurii – Katia Pascariu a fost recompensată cu premiul Boccalino dOro pentru cea mai bună actriță, oferit de Juriul Criticilor Independenți de la Locarno, pentru rolul Stela din „Sorella di Clausura” (r. Ivana Mladenović), iar actrițele Manuela Martelli și Ana Marija Veselčić au primit Premiul Leopardul de Argint pentru interpretare, desemnat de juriul competiției internaționale.

