Irina Rimes a făcut spectacol la Arenele Romane cu ultimul show „Descântatele” – un eveniment de neuitat

Irina Rimes a transformat Arenele Romane într-un adevărat univers magic pe 27 septembrie, odată cu concertul special "Descântatele".

  Anca Stratulat
Irina Rimes a făcut spectacol la Arenele Romane cu ultimul show "Descântatele" – un eveniment de neuitat

 Show-ul a fost dus la un nou nivel, depășind așteptările publicului și ridicând ștacheta față de ediția anterioară. Arena a fost la capacitate maximă, mii de oameni cântând, dansând și trăind fiecare piesă alături de Irina.

Emoțiile au atins cote înalte cu Ion Paladi, care a surprins printr-o interpretare specială a piesei ‘Huțulca”, dar și cu aparițiile spectaculoase ale artiștilor Magnat, Feoctist, David Ciente și Grupul Jianca. Momentul mult-așteptat al serii a fost întâlnirea dintre Irina Rimes și Delia pe aceeași scenă, o colaborare în premieră ce a ridicat sala în picioare. Seara a fost deschisă de aparițiile pline de sensibilitate și prospețime ale Simonei Delegeanu și Eugeniei Nicolae.

Pe lângă muzică, publicul a trăit o experiență complexă, cu efecte speciale impresionante, o scenografie elaborată și energia band-ului complet al Irinei Rimes. Atmosfera de sărbătoare s-a simțit și în afara scenei, unde fanii au putut descoperi standuri cu merch dedicat și alte momente-surpriză.

Vezi aici niște momente din show.

Irina Rimes este una dintre cele mai influente artiste ale industriei muzicale din România, cu o carieră marcată de succesuri internaționale și o conexiune puternică cu publicul. Cu un stil distinctiv și o voce inconfundabilă, ea a reușit să cucerească atât topurile radio și TV, cât și inimile a milioane de fani. Albumele sale „Despre el”, „Cosmos”, „Pastila”, „ACASĂ” și „Origini” sunt pline de hituri care au devenit imnuri ale muzicii românești, precum „Visele', „Ce s-a întâmplat cu noi' și „Iubirea noastră mută”. Irina și-a demonstrat versatilitatea nu doar prin cariere solo, dar și prin colaborările sale de succes cu artiști precum Guess Who, Carlas Dreams, The Motans, INNA și Grasu XXL, dar și prin piesele compuse pentru Andra, Antonia și Nicole Cherry.

În 2022, Irina a lansat mini-seria „Pe drumul meu”, care a avut un impact puternic asupra fanilor săi, iar piesa „Ba ba ba – Inima mea bate' a fost desemnată cea mai ascultată piesă a verii, conform Media Forest. De asemenea, Irina a revenit în calitate de jurat la „Vocea României” pe PROTV, continuând să își impresioneze publicul cu autenticitatea și talentul său.

În 2023, Irina a lansat noi hituri, inclusiv „Neiubita ta”, „Flori de mai' și „Gelos”, iar colaborarea sa cu Theo Rose, „Stinge Luminile”, a fost inclusă pe soundtrack-ul oficial Miami Bici 2. 2024 a început cu succesul colaborării sale cu Dan Bălan pe piesa „Ultima noapte” și a continuat cu „Dudadu', un hit care a dominat playlist-urile DJ-ilor și care a beneficiat de remixuri de la Tiesto și Steve Aoki.

În 2025, Irina Rimes scrie din nou istorie cu piesa „Să nu uiți cât te-am iubit”, care a ajuns pe primul loc în topurile Media Forest, Spotify și Apple Music în doar 24 de ore, devenind un adevărat fenomen pe toate platformele. Mai mult decât atât, una dintre cele mai recente piese ale artistei, „Hora fetelor”, care este de 9 săptămâni în top 10 cele mai difuzate piese de la radio, ajungând până pe locul #1.

foto: PR

