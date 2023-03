In 2023 sper sa te iubesti mai mult pe tine decat ii iubesti pe altii 

Mereu ti-ai pus inima pe tava si te-ai neglijat pentru a oferi dragoste oamenilor din jurul tau. Mereu ai fost acel suflet incredibil care a oferit tot ce a avut mai bun si mai frumos fara sa astepti nimic la schimb. Mereu ai ridicat oamenii de la pamant.

In acest an, insa, lucrurile trebuie sa se schimbe. In acest an incearca te iubesti mai mult pe tine decat ii iubesti pe altii. Iubeste femeia in care te-ai transformat. Iubeste ceea ce esti – cu bune si cu rele.

Citeste continuarea pe Kudika.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro