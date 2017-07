Florin Mergea, despre tenis si fairplay, pe terenul de tenis si in afara lui

Stella Artois este de patru ani partenerul Turneului de Tenis de la Wimbledon, iar cu aceasta ocazie, cu cateva zile inainte de plecarea la Wimbledon, Florin a acceptat sa ne raspunda la cateva intrebari legate de cariera lui in tenis, inspiratie si cateva dintre lucrurile pentru care vrea sa fie recunoscut.

Interviu de Roxana Voloseniuc

Foto: Alexandru Rosieanu

Elle.ro: Ce rol a jucat tenisul in dezvoltarea ta, cum te-a influentat?

Florin Mergea: Prin tenis am vazut foarte multe lucruri, am mers in foarte multe locuri de la o varsta foarte frageda. Am dat peste diferite culturi, obiceiuri, religii, am cunoscut oameni din toate colturile lumii, este clar ca asta mi-a largit orizontul si a contribuit la felul meu de a fi astazi.

Elle.ro: Care sunt traditiile care prind radacini astazi in sistemul tenisului?

F.M: Totul a devenit mult mai lent in ultimii ani, atat mingile cat si suprafețele de joc, astfel s-au schimbat stilul de joc si calitatile necesare pentru a ajunge printre cei mai buni. Accentul se pune mult mai mult acum pe partea fizica si mai putin pe partea tehnica si talent.



Elle.ro: Cum ai luat decizia de a juca tenis?

F.M: Avand in vedere ca am inceput la o varsta foarte mica nu se pune problema de a fi luat eu aceasta decizie. Am fost indrumat de catre parinți spre acest sport si s-a nimerit sa fiu foarte bun si sa am rezultate de mic, lucru ce m-a facut sa-mi placa tenisul din ce in ce mai mult.

Elle.ro: A fost mereu prima ta optiune?

F.M: Motorsportul a fost de mic pasiunea mea, mi-ar fi placut sa incep cu karting-ul si nu cu tenisul.

Elle.ro: Si, totusi, cum te-ai mentinut pe acest drum?

F.M: Asa cum am spus mai devreme, faptul ca am fost talentat si am avut rezultate foarte bune la toate categoriile de varsta m-au ajutat sa pretuiesc competitia, iar tenisul s-a transformat in acest fel intr-un drum normal de urmat.

Elle.ro: Ce proportie din succesul tau este planificare si munca si ce proportie este noroc?

F.M: Nu se poate da un procentaj, toata lumea munceste la acest nivel, diferentele sunt foarte mici si aici norocul poate avea un cuvant mare de spus, de la tragerea la sorti favorabila la un turneu pana la intalnirea cu anumite persoane in anumite momente. In orice domeniu un om are sanse de a lungul carierei, important este sa fie pregatit ca atunci cand sansa vine sa o poata si lua.

Elle.ro: Pana la acest moment, care sunt lucrurile pentru care vrei sa fii recunoscut?

F.M: Oamenii ma recunosc pentru modul surprinzator in care aleg sa joc un anumit punct (sau o anumita minge dintr-un meci). Apoi cred ca energia mentala si fizica pe care o pun in joc se transmite si celor care ma urmaresc si asta ma bucura.

Elle.ro: Care sunt motivele pentru care ti-ai dori sa le ramai oamenilor in memorie?

F.M: Nu sunt omul jumatatilor de masura, spun intotdeauna ce gandesc si nu ce vor unii sa auda. Intotdeauna am incercat sa fiu de ajutor atunci cand oamenii au apelat la mine, si nu doar cu lucruri ci si cu o vorba buna.

Elle.ro: Cat de importanta este mostenirea pe care fiecare dintre noi o lasam in urma si de ce ar trebui sa ne gandim la ea?

F.M: In mod evident, e foarte important ce mostenire lasam si aici nu ne gandim la lucrurile materiale neaparat. Si daca ne gandim sau nu la ea, pe plan spiritual/sufletesc orice om lasa o mostenire pentru ca suntem fiinte sociale, invatam unii de la altii si ne influentam reciproc in bine sau in rau. Daca ar fi sa alegem unica mostenire pe care am dori sa o lasam e ca tot ce am vrut sa facem in viata am facut ca familie, ca doi oameni care cauta in primul rand fericirea si binele celui de langa el.

Elle.ro: Cum ai defini caracterul?

F.M: Vad caracterul ca pe un bloc de piatra, fara nici o forma clar definita. In primii ani din viata cei care au dalta la ei sunt parintii si incep sa lucreze la el. Apoi, vine un moment in care uneltele trec din mana parintilor in mana noastra si decidem care sunt partile la care trebuie sa lucram, asta in timp ce diversi factori externi (succese, esecuri, provocari) ne pun la incercare, scotand la iveala partile lui frumoase sau de ce nu, partile urate. Cert e ca munca la acest bloc de piatra nu inceteaza niciodata atat timp cat traim, intotdeauna se mai poate face un mic retus.

Elle.ro: Cine este idolul tau din tenis?

F.M: Nu am avut niciodata o persoana din sport pe care sa o consider idol. Fiind un mare fan al motorsportului inca de mic am ramas putin marcat (in sensul bun) de ce a lasat Ayrton Senna in urma. La aproape 25 de ani de la moartea sa ramane atat de viu in inimile oamenilor.

Elle.ro: Care sunt noii jucatori/jucatoare de tenis care vor domina competitiile in perioada urmatoare?

F.M: Nu urmaresc tenisul feminin ca sa pot raspunde aceasta intrebare, insa in circuitul ATP il privesc cu interes pe Dominic Thiem. Are un joc spectaculos care sper sa-l duca candva pe primul loc.

Elle.ro: Ce te inspira?

F.M: Mai degraba as raspunde la intrebarea, cine ma inspira? Inca de cand am iesit din adolescenta visam sa am alaturi de mine pe cineva cu care sa ma casatoresc si sa fim o familie. Uitindu-ma in urma realizez ca Daiana avea acele calitati care mie imi lipseau in acel moment. Am inceput sa prețuiesc libertatea de exprimare si sa pun in cuvinte, intr un mod direct, lucruri pe care le tineam doar pentru mine.

