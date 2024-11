Filme și seriale noi de văzut în luna noiembrie 2024 pe Netflix

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Jake Paul vs. Mike Tyson – EVENIMENT LIVE

Un mega eveniment ce nu trebuie ratat: meciul de box difuzat în direct în cinci limbi de pe stadionul AT&T din Arlington, Texas, în care Jake Paul se luptă cu Mike Tyson.

Netflix și compania Most Valuable Promotions (MVP) prezintă un mega-eveniment de box la categoria grea, al cărui cap de afiș este „The Problem Child” Jake „El Gallo” Paul (9 victorii – 1 înfrângere, 6 KO), care luptă împotriva lui „The Baddest Man on the Planet” Mike Tyson (50 de victorii – 6 înfrângeri, 44 KO). Jake Paul vs Mike Tyson va fi transmis în direct la nivel global, exclusiv pe Netflix, sâmbătă, 16 noiembrie 2024 de pe stadionul AT&T Stadium din Arlington, Texas, al echipei Dallas Cowboys din NFL, cu o capacitate de 80.000 de locuri.

Campioana mondială la categoria super-ușoară Katie Taylor (23-1, 6 KO) își va apăra titlul nedisputat în zece runde a câte douăzeci de minute în fața pionierei boxului și deținătoarei titlului de campioană mondială unificată la categoria pană Amanda „The Real Deal” (adevărata) Serrano (46-2-1, 30 KO) în cel mai așteptat meci de revanșă din istoria boxului feminin.

Evenimentul va fi transmis în direct pe 16 noiembrie, la ora 3 am, ora României

Spellbound

Filmul Spellbound (Vrăjiți) urmărește aventurile lui Ellian, fiica tânără și tenace a conducătorilor regatului Lumbria, care trebuie să pornească într-o misiune îndrăzneață pentru a-și salva familia și regatul, după ce o vrajă misterioasă îi transformă părinții în monștri.

Pelicula este regizată de Vicky Jenson (Shrek), cu o coloană sonoră originală semnată de compozitorul distins cu EGOT, Alan Menken (Beauty and the Beast), versurile aparținându-i lui Glenn Slater (Tangled). Filmul Netflix produs de Skydance Animation are o distribuție vocală de zile mari, cu Rachel Zegler, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane, Tituss Burgess, Javier Bardem și Nicole Kidman în rolurile principale. După un scenariu de Lauren Hynek, Elizabeth Martin și Julia Miranda, Spellbound îi are ca producători pe John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg și Bruce Anderson pentru Skydance Animation.

Premiera: 22 noiembrie

Senna

Fascinat de mașini încă din copilărie, pilotul brazilian Ayrton Senna a devenit o legendă a sportului, însă o tragedie a schimbat ireversibil scena Formulei 1. De-a lungul a șase episoade, Senna va dezvălui traseul vieții lui Ayrton printre obstacole, triumfuri, dezamăgiri, bucurii și tristeți, explorând personalitatea și relațiile sale personale. Punctul de plecare va fi începutul carierei acestui triplu-campion de Formula 1, respectiv momentul în care acesta se mută în Anglia pentru a concura în competiția Formula Ford, continuând până la tragicul accident din Italia, de pe circuitul de la Imola, petrecut în timpul Grand Prix din San Marino. Gabriel Leone, Kaya Scodelario, Matt Mella, Pamela Tomé, Hugo Bonemer, Gabriel Louchard fac parte din distribuție.

Premiera: 22 noiembrie

Fotbalistele spaniole se reunesc pentru prima dată pentru a revedea tumultuosul Campionat Mondial de fotbal feminin din 2023 și sărutul care le-a eclipsat victoria. Un documentar de neratat.

Premiera: 1 noiembrie

Let Go

O mamă epuizată face un ultim efort de a-și menține familia unită, organizând o excursie pentru a vedea competiția de dans la bară a fiicei sale adolescente.

Premiera: 1 noiembrie

Meet Me Next Christmas

Din dorința de a-și întâlni bărbatul visurilor, o romantică incurabilă gonește prin New York în căutarea unui ultim bilet la concertul de Crăciun susținut de Pentatonix.

Premiera: 6 noiembrie

Pedro Páramo

În această adaptare după romanul lui Juan Rulfo, un bărbat își caută tatăl, Pedro Páramo, într-un oraș bântuit de violență și furie pentru o iubire neîmpărtășită.

Premiera: 6 noiembrie

Countdown: Paul vs. Tyson

Urmărește antrenamentele și viețile lui Jake Paul și Mike Tyson, care se pregătesc pentru un duel de neratat: meciul de box la categoria grea, în direct pe 16 noiembrie.

Premiera: 7 noiembrie

Outer Banks – Sezonul 4, partea 2

Secretele îngropate ies la iveală în timp ce Albiturile caută un artefact legendar, având o bandă periculoasă de vânători de comori pe urmele lor.

Premiera: 7 noiembrie

Bank Under Siege

Spania, 1981. Oameni înarmați jefuiesc o bancă și iau sute de ostatici, așa că o reporteriță se întrece cu autoritățile pentru a descoperi adevăratul motiv al jafului. Un serial care te va captiva.

Premiera: 8 noiembrie

Investigation Alien

Un serial documentar captivant în care legendarul George Knapp călătorește prin întreaga lume, căutând dovezi despre OZN-uri și prezența lor pe Terra.

Premiera: 8 noiembrie

The Cage

Un tânăr luptător visează să ajungă la profesioniști și încearcă să se facă remarcat, iar un meci neașteptat îi oferă o șansă la glorie și un partener brutal în cușcă.

Premiera: 8 noiembrie

Umjolo: The Gone Girl

O relație de cuplu aparent perfectă se clatină când unul dintre parteneri află despre infidelitatea celuilalt. Dar cine-a zis că dragostea nu-i complicată?

Premiera: 8 noiembrie

Hot Frosty

Eșarfa magică a unei tinere văduve aduce la viață un om de zăpadă. Va reuși el să o ajute să redescopere iubirea, râsul și spiritul sărbătorilor înainte de a se topi?

Premiera: 13 noiembrie

Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley

Asta era șansa lui de a arăta lumii că încă mai era Regele rock-and-roll. Descoperă povestea revenirii triumfătoare a lui Elvis Presley din 1968.

Premiera: 13 noiembrie

The Lost Children

După prăbușirea avionului, patru copii indigeni luptă pentru supraviețuire în Amazon, apelând la înțelepciunea ancestrală în timpul unei misiuni disperate de salvare.

Premiera: 13 noiembrie

Cobra Kai – sezonul 6, partea 2

Cum noul turneu mondial bate la ușă, Daniel și Johnny încearcă să-și reconstruiască echipa, dar dușmani vechi și amenințări noi stau în calea victoriei lor.

Premiera: 15 noiembrie

Zombieverse: New Blood

Revoluționarul serial coreean cu zombi revine și e mai dur ca niciodată, cu zombi feroce, membri noi și misiuni pline de fiori de groază și râsete.

Premiera: 19 noiembrie

Our Oceans

Descoperă povești din adâncul apelor și explorează cele cinci oceane ale Pământului în acest uimitor serial documentar despre natură.

Premiera: 20 noiembrie

The Merry Gentlemen

O dansatoare dintr-un oraș mare pune în scenă un spectacol masculin cu tematică de Crăciun pentru a salva barul părinților ei, apoi cunoaște un tip care știe să acționeze.

Premiera: 20 noiembrie

Maybe Baby 2

După ce două cupluri află că, de fapt, clinica de fertilitate nu le încurcase ovulele, decid să se mute împreună și să își crească copiii la comun.

Premiera: 21 noiembrie

900 Days Without Anabel

Răpirea lui Anabel Segura a ținut Spania în suspans timp de 900 de zile. Acest serial documentar studiază cazul prin înregistrări inedite ale convorbirilor cu răpitorii.

Premiera: 22 noiembrie

JOY

Bazată pe o poveste reală, această dramă urmărește trei oameni de știință britanici pionieri din anii ’60 și ’70 și lupta lor pentru a dezvolta FIV – împotriva tuturor provocărilor.

Premiera: 22 noiembrie

The Empress – sezonul 2

Nori negri încep să se adune deasupra Imperiului Austriac, iar căsnicia dintre Franz și Elisabeta e pusă la încercare de presiunea de a naște un moștenitor al tronului.

Premiera: 22 noiembrie

The Helicopter Heist

Doi prieteni din copilărie decid să încerce un ultim jaf: să fure câteva milioane din cel mai sigur depozit de bani din Suedia. Dar poliția este deja pe urmele lor.

Premiera: 22 noiembrie

Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey

Greșelile poliției și circul mediatic au împiedicat soluționarea uciderii fetiței JonBenét Ramsey. Acest documentar vast relatează cercetările justiției timp de decenii.

Premiera: 25 noiembrie

Our Little Secret

După ce descoperă că partenerii lor sunt frați, doi foști iubiți resentimentari trebuie să-și petreacă Crăciunul sub același acoperiș, ascunzându-și trecutul romantic.

Premiera: 27 noiembrie

The Madness

După ce descoperă un cadavru în adâncul pădurii Poconos, un expert media se trezește că i s-a înscenat uciderea unui notoriu susținător al supremației albilor.

Premiera: 28 noiembrie

The Snow Sister

Un băiețel a cărui familie îndurerată a uitat de Crăciun formează o legătură neașteptată și vindecătoare cu o fată veselă, cuprinsă de spiritul sărbătorilor.

Premiera: 28 noiembrie

