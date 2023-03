Filme și seriale noi de văzut în luna martie 2023 pe Netflix

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Luther: The Fallen Sun

În Luther: The Fallen Sun, o continuare epică sub formă de lungmetraj a serialului premiat, un îngrozitor criminal în serie terorizează Londra în timp ce genialul detectiv John Luther (Idris Elba), acum căzut în dizgrație, se află în spatele gratiilor. Urmărit de eșecul încercării de a-l prinde pe psihopatul cibernetic care îl tot provoacă, Luther decide să evadeze din închisoare pentru a-și încheia misiunea cu orice preț. Filmul îi mai are în distribuție pe Cynthia Erivo, Andy Serkis și Dermot Crowley, care revine în rolul lui Martin Schenk.

Premiera: 10 martie

Murder Mystery 2

La patru ani după ce au rezolvat primul lor caz de crimă, Nick și Audrey Spitz (Adam Sandler & Jennifer Aniston) sunt detectivi cu normă întreagă și încearcă să-și consacre agenția de detectivi particulari. Cuplul este invitat la nunta unui maharajah (Adeel Akhtar) care le este prieten, pe insula acestuia. Dar problemele se țin scai de familia Spitz când mirele este răpit imediat după începerea festivităților, transformându-i în suspecți pe toți stimabilii invitați, membri ai familiei și chiar pe mireasă.

În Murder Mystery 2, Nick și Audrey Spitz se trezesc implicați într-un caz cu miză mare, care le oferă în sfârșit tot ce au visat: o șansă ca agenția lor de detectivi să devină cunoscută și… o vacanță mult-așteptată la Paris. Filmul este regizat de Jeremy Garelick și îi are în distribuție pe Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani și Dany Boon.

Premiera: 31 martie

Shadow and Bone – Sezonul 2

Alina Starkov se ascunde. Rază de speranță pentru unii și posibilă trădătoare pentru alții, tânăra e hotărâtă să distrugă Falia Umbrei și să salveze Ravka de la pieire. Generalul Kirigan s-a întors însă, pentru a-și duce planul la bun sfârșit. Ajutat de o nouă cohortă înfricoșătoare de Umbre aparent indestructible și de noii recruți de temut ai armatei Grisha, Kirigan este mai periculos ca niciodată. Pentru a avea cea mai mică șansă de izbândă, Alina și Mal își adună proprii noi aliați puternici și pornesc într-o călătorie pe întreg continentul în căutarea a două creaturi mitice care o vor ajuta să își amplifice puterile.

În Ketterdam, tribul Crows trebuie să formeze noi alianțe pentru a înfrunta rivali vechi și dușmănii și mai vechi care le amenință nu doar statutul în Butoi, ci și viața. Ocazia de a pune la cale un jaf mortal dă naștere unui nou conflict între tribul Crows și legendara Invocatoare a Soarelui. Bazat pe romanele de mare succes internațional din universul Grisha, semnate de Leigh Bardugo, Shadow and Bone revine pentru un al doilea sezon cu noi prietenii, iubiri, bătălii și mai mari, aventuri de proporții și un secret de familie șocant, care ar putea zdruncina totul.

Premiera: 16 martie

Sex/Life – Sezonul 2

Billie are parte de noi provocări, dar și de noi dorințe, totul în timp ce jinduiește după viața visată. Oare va reuși să obțină totul? SEX/LIFE este un serial original Netflix, cu Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos în rolurile principale și urmărește o femeie aflată într-un triunghi amoros împreună cu soțul și cu trecutul ei, oferind o perspectivă incitantă asupra identității și dorințelor feminine.

Premiera: 2 martie

Next in Fashion – Sezonul 2

Supermodelul Gigi Hadid i se alătură lui Tan France și altor jurați experți pentru a prezenta a doua rundă de competiție acerbă, în care se caută următorul star al modei.

Premiera: 3 martie

You – Sezonul 4, Partea 2

Joe o ia de la capăt la Londra și jură să lase în urmă trecutul și să devină mai bun. Dar pe parcurs, o nouă obsesie pune stăpânire pe el.

Premiera: 9 martie

I Am Georgina – sezonul 2

Uneori, cele mai bune și mai proaste momente în viață se întâmplă concomitent. Viața Georginei Rodríguez, vedetă internațională, este un carusel de peripeții.

Framed! A Sicilian Murder Mystery: Sezonul 2

Poliția continuă să-l caute pe ucigașul lui Gambino, iar Valentino, Salvo și cei dragi lor devin cumva și mai implicați în tot ceea ce a urmat după crimă.

Premiera: 2 martie

Monique Olivier: Accessory to Evil

Din 1987 până în 2003, Michel Fourniret și-a consolidat statutul de cel mai infam ucigaș al Franței. Soția lui a rămas o enigmă: pion sau complice?

Premiera: 2 martie

Faraway

După ce moștenește o casă pe o insulă croată, o femeie pornește din senin într-o călătorie care îi redă bucuria de a trăi și îi deschide ușa către o nouă iubire.

Premiera: 8 martie

MH370: The Plane That Disappeared

În 2014, un avion cu 239 de persoane la bord dispare complet de pe radare. Acest serial documentar analizează zborul MH370, unul dintre cele mai mari mistere moderne.

Premiera: 8 martie

Money Shot: The Pornhub Story

Prin interviuri cu artiști, activiști și foști angajați, acest documentar oferă o perspectivă detaliată asupra succeselor și scandalurilor legate de Pornhub.

Premiera: 15 martie

The Magician’s Elephant

Un băiat hotărât acceptă provocarea unui rege de a îndeplini trei misiuni aparent imposibile în schimbul unui elefant magic și al șansei de a-și urma destinul.

Premiera: 17 martie

Invisible City – Sezonul 2

Reînviat în apă sacră, un tată își caută cu disperare fiica, descoperindu-și astfel adevărata natură interioară.

Premiera: 22 martie

The Kingdom – Sezonul 2

The Kingdom revine cu un ultim sezon: bătălia supremă dintre bine și rău. În primul sezon, după uciderea rivalului său, Emilio Vázquez Pena devine favorit la prezidențiale.

Premiera: 22 martie

Johnny

În urma unei decizii judecătorești, un fost infractor ajunge să lucreze la un azil și leagă o prietenie cu un preot plin de compasiune, care îi schimbă viața.

Premiera: 23 martie

The Night Agent

În timp ce monitorizează o linie de urgență, un agent FBI vigilent răspunde unui apel care-l implică într-o conspirație mortală și demască un spion la Casa Albă. Un serial care te va captiva.

Premiera: 23 martie

Unseen

O menajeră oarecare își caută cu disperare soțul pe fondul unei conspirații care scoate la iveală vechi tragedii și o face să ucidă.

Premiera: 29 martie

Wellmania

Liv este determinată de o criză medicală să-și schimbe stilul de viață nebunesc, așa că începe să pună sănătatea pe primul loc, chiar și de-ar fi să moară. Din distribuția acestui serial fac parte Celeste Barber și Remy Hii.

Premiera: 29 martie

Riverdale – Sezonul 7, cu episoade săptămânale

Această dramă polițistă despre supranatural revine cu al șaptelea (și ultimul) sezon.

Premiera: 30 martie

Unstable

Un tânăr introvertit este nevoit să lucreze pentru tatăl său excentric și plin de succes pentru a-i salva compania de la dezastru.

Premiera: 30 martie

