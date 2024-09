Filme și seriale de neratat în luna septembrie 2024 pe SkyShowtime

Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna septembrie 2024.

Douglas Is Cancelled – sezonul 1

Ajuns deja la vârsta mijlocie și cu părul grizonat, Douglas Bellowes (Hugh Bonneville) este crainicul de știri respectat și experimentat al emisiunii Live At Six și totodată un povestitor care își iubește viața pe care a clădit-o împreună cu soția sa, Sheila (Alex Kingston). În culisele emisiunii, Douglas are constant nevoie de încurajare din partea lui Madeline (Karen Gillan), colega sa mai tânără de platou, expertă în tehnologie și în rețelele sociale. Considerat o adevărată comoară națională care, aparent, nu poate greși, Douglas are parte de o viață privilegiată până când face o glumă imprudentă la nunta vărului său. Este însă auzit de un coleg, care îl amenință că îi va dezvălui comentariile pe rețelele de socializare. În timpul isteriei și asaltului digital care urmează, presupusa indiscreție a lui Douglas este disecată și dusă la extreme, iar toată lumea are o părere pe această temă. În efortul de a scăpa de această polemică, Douglas se află într-o situație haotică și imposibil de gestionat, dar va putea oare conta pe sprijinul agentului și al colegilor săi? Ce urmează să facă Douglas? Este el o victimă a „culturii boicotării”? Cu 2 milioane de urmăritori, care este motivația lui Madeline de a posta în numele lui Douglas? Prieten sau dușman? Aceasta este întrebarea.

Toate episoadele vor fi disponibile din 5 septembrie

Tulsa King – sezonul 2

Tulsa King este povestea capului mafiei din New York, Dwight, generalul Manfredi (Sylvester Stallone), imediat după eliberarea sa din închisoare, după 25 de ani. Exilat fără menajamente de șeful său, își înființează o afacere în Tulsa, Oklahoma. Când își dă seama că familia sa mafiotă nu prea îl privește cu ochi buni, Dwight face, treptat, echipă cu niște personaje dubioase, care îl ajută să-și stabilească un nou imperiu criminal, într-un loc cu totul neobișnuit pentru el. În sezonul doi revin și vedete din primul, precum Annabella Sciorra și Tatiana Zappardino, alături de o distribuție incredibilă care îi include pe Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza și Jay Will, cât și pe Garrett Hedlund și Dana Delany.

Episoadele sunt disponibile din 18 septembrie, cu noi episoade adăugate săptămânal

PAW Patrol – sezon 10 C

PAW Patrol este un serial de acțiune și aventură pentru preșcolari, generat pe calculator (CG), cu un grup de șase cățeluși eroici, conduși de Ryder, un băiețel de 10 ani, priceput la tehnologie. Având la dispoziție o combinație unică de abilități de rezolvare a problemelor, vehicule cool și umor gestual, PAW Patrol lucrează împreună pentru a proteja comunitatea din Adventure Bay. De la Marshall, cățelul pompier, până la Chase, detectivul grupului și la Skye, care zboară cu elicopterul ei, fiecare cățeluș oferă echipei personalitate și abilități unice, plecând de la importanța muncii în echipă și a spiritului civic. Cu toții poartă pe spate PupPacks speciale, care îi ajută să se ocupe de orice – de la eliberarea unor pisici până la salvarea unui tren dintr-o avalanșă de pietre! Și oricât de mare ar fi aventura, PAW Patrol are întotdeauna timp pentru jocuri, râsete și masaje la urechi oferite de Ryder.

Toate episoadele vor fi disponibile din 30 septembrie

Frasier – sezonul 2

Noul sezon din Frasier continuă să-l urmărească pe Frasier Crane (Kelsey Grammer) în următorul capitol al vieții sale, după ce se întoarce la Boston pentru a face față noilor provocări, pentru a crea noi relații și – cu speranță – pentru a-și îndeplini în sfârșit un vis vechi sau două. În plus față de Grammer, serialul îl are în rolul principal pe Jack Cutmore-Scott ca Freddy, fiul lui Frasier; Nicholas Lyndhurst ca Alan, vechiul amic de facultate al lui Frasier devenit profesor universitar; Toks Olagundoye ca Olivia, colega lui Alan și șefa departamentului de psihologie al universității; Jess Salgueiro ca Eve, colega de cameră a lui Freddy; și Anders Keith ca David, nepotul lui Frasier. Peri Gilpin va relua, de asemenea, rolul iconic al lui „Roz Doyle” ca invitat recurent, legendarul James Burrows revenind pentru a regiza două episoade ale noului sezon. Primul sezon din Frasier este disponibil în prezent pentru vizonare în exclusivitate pe SkyShowtime.

Episoadele 1-2 sunt disponibile începând cu 23 septembrie, cu noi episoade adăugate săptămânal

The Holdovers

Povestea puternică a relației neobișnuite dintre un student rebel, un profesor notoriu antipatic și bucătarul șef al școlii, singurii care au rămas în campus în timpul vacanței de Crăciun, ajutându-se reciproc să înțeleagă că nu sunt legați de trecutul lor. Acest film emoționant îi are în distribuție pe Paul Giamatti, câștigătorul Globului de Aur, Da’Vine Joy Randolph, câștigătorul premiului Oscar și pe debutantul Dominic Sessa.

Disponibil pentru vizionare din 30 septembrie

American Pie 2

În vara lui 1999, „au făcut pactul”, iar publicul s-a îndrăgostit de grupul memorabil de prieteni care a explorat frontierele necunoscute ale iubirii, sexului și prieteniei într-un mod amuzant și extrem de omenesc. Comedia de succes și-a câștigat statutul de cult în rândul cinefililor, care și-au văzut propriile experiențe de viață oglindite în aventurile nebunești, deseori jenante, dar mereu emoționante din American Pie. Reunind întreaga distribuție a comediei originale, American Pie 2 face curajos „pasul următor” spre maturitate. După primul an de facultate, în care au fost despărțiți, băieții (Kevin, Jim, Oz, Finch și Stifler) închiriază o casă pe plajă, cu promisiunea că-și vor sărbători prietenia și vor avea parte de cea mai bună vară din viața lor. Dar, la fel ca întotdeauna, depinde în ultimă instanță tot de fete (Vicky, Michelle, Nadia, Heather și Jessica) ca visurile lor să devină sau nu realitate. Trecând printr-o vară zbuciumată, cu petreceri zgomotoase, ghinioane amuzante și inclusiv o excursie în tabără, gașca descoperă că, chiar dacă vremurile și oamenii se schimbă, prietenia durează toată viața.

De asemenea disponibil: American Reunion

Disponibil pentru vizionare acum

Lady Bird

Scris și regizat de Greta Gerwig, dispunând de interpretările remarcabile ale lui Saoirse Ronan și Laurie Metcalf, Lady Bird spune povestea lui Christine „Lady Bird” McPherson (Ronan), o adolescentă cu un caracter puternic, provenind dintr-un mediu sărac, care intră în conflict cu mama sa combativă, dar iubitoare (Metcalf), în timp ce visează să părăsească orașul natal pentru a merge la facultate în New York. Amplasată în Sacramento, California, în 2002, această poveste amuzantă și emoționantă de trecere la maturitate o prezintă pe Lady Bird în timp ce trăiește avantajele și dezavantajele care vin odată cu primele semne ale maturității, totul în timp ce traversează printr-o relație tumultoasă cu mama ei.

Disponibil pentru vizionare acum

Mean Girls

Adolescenta Cady Heron, cu Lindsay Lohan în rolul principal, a fost educată în Africa de părinții ei, oameni de știință. Când familia ei se mută într-o suburbie din Illinois, Cady intră, în sfârșit, în sistemul educațional public și are parte de o inițiere în lumea legilor răutăcioase și tacite ale popularității, care îi împart pe colegii săi în găști bine închegate. Se regăsește, fără să vrea, în grațiile grupului de elită al fetelor populare denumit „The Plastics”, interpretat de Rachel McAdams, Amanda Seyfried și Lacey Chabert, dar Cady își dă seama rapid cum noile sale prietene, superficiale, și-au câștigat această poreclă.

De asemenea disponibil acum: Mean Girls 2

Disponibil din 28 august: Mean Girls (2024)

Disponibil pentru vizionare acum

The Breakfast Club

Cinci elevi de liceu, din diferite categorii sociale, îndură o zi de sâmbătă în detenție sub supravegherea unui director avid de putere (Paul Gleason). Din grupul disparat fac parte rebelul John (Judd Nelson), prințesa Claire (Molly Ringwald), proscrisa Allison (Ally Sheedy), inteligentul Brian (Anthony Michael Hall) și atletul Andrew (Emilio Estevez). Fiecare are șansa de a-și spune povestea, făcându-i pe ceilalți să-l vadă într-un mod diferit – iar când ziua se termină, își pun întrebarea dacă școala va mai fi vreodată la fel pentru ei.

Disponibil pentru vizionare acum

Vampire Academy – sezonul 1

Producătorii executivi Julie Plec (The Vampire Diaries) și Marguerite MacIntyre (The Originals) propun o poveste despre dragoste, prietenie, moarte, sex și scandal. Vampire Academy se bazează pe o serie de romane de dragoste pentru tineri adulți, din genul fantasy, scrise de autoarea de bestselleruri internaționale Richelle Mead. Într-o lume a privilegiilor și strălucirii, prietenia a două tinere femei depășește limitele claselor lor sociale extrem de diferite, în timp ce sunt aproape de absolvire și de intrarea în societatea regală a vampirilor. Serialul dramatic și sexy îmbină eleganța romantismului aristocratic cu emoțiile supranaturale ale genului fantasy cu vampiri.

Disponibil pentru vizionare acum.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin – sezonul 1

Având la bază franciza de film Pitch Perfect, serialul îl prezintă pe Adam Devine reluând rolul lui Bumper Allen din primele două filme. Acțiunea are loc câțiva ani mai târziu, când în viața lui Bumper nu s-au schimbat prea multe. Cântatul a rămas pasiunea și principalul său obiectiv în viață, dar încă lucrează ca agent de securitate la Universitatea Barden, profitând de folosirea gratuită a auditoriului ca spațiu de repetiții pentru formația sa a cappella. În schimb, colegii săi văd grupul mai mult ca pe un hobby decât ca pe un scop în viață și au alte priorități. Într-o zi, Bumper primește un telefon de la Pieter Krämer, de la Das Sound Machine, care îl informează că mixajul lui Bumper de pe TikTok a devenit viral în Germania și îl invită la Berlin pentru a-l ajuta în cariera muzicală. Cu ajutorul asistentei lui Pieter, Heidi (Sarah Hyland), de asemenea o americancă în Germania, și a surorii sale, Thea (Lera Abova), un cunoscut DJ și producător muzical din Berlin, Bumper se pregătește pentru prima sa reprezentație din Berlin, de Ziua Unității Germane.

Disponibil pentru vizionare acum.

