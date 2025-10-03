Filme și seriale de neratat în luna octombrie 2025 pe SkyShowtime

SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești din lume.

  . Actualizat 03.10.2025, 08:46,  de  Andreea Ilie
Dragostea doare
Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna octombrie 2025.

Nails – sezonul 1

Nails spune povestea a patru femei, din generații și clase sociale diferite, ale căror destine se intersectează într-un salon de manichiură. Întâlnirile lor dau naștere unei prietenii aparte care le va transforma în complice și le va purta spre cea mai importantă decizie din viața lor: să renunțe la ceea ce au devenit și să descopere femeia care vor să fie. Lina, Vanessa, Irene și Marilís sunt femei copleșite de stresul zilnic, mereu în încercarea de a atinge standardele nerealiste ale „perfecțiunii” impuse de societate. Ele reprezintă imaginea feminității contemporane. Dar ce s-a întâmplat cu libertatea noastră de a alege? Suntem victimele a ceea ce se așteaptă de la noi? Aceste întrebări le vor determina pe protagoniste să se revolte împotriva propriei realități.

Primele trei episoade sunt disponibile din 6 octombrie, iar restul apar săptămânal.

NCIS: Tony & Ziva (NCIS: Tony Și Ziva) – sezonul 1

Povestea începe după presupusa moarte a Zivei, moment în care Tony a părăsit echipa NCIS ca să-și crească fiica. Ani mai târziu, Ziva a fost descoperită în viață și revine alături de echipa NCIS pentru o ultimă misiune, înainte de a se reuni cu Tony și fiica lor, la Paris. De atunci – și acolo unde îi regăsim în NCIS: Tony & Ziva – Tony și Ziva o cresc împreună pe fiica lor, Tali. Când compania de securitate a lui Tony este atacată, cei doi sunt forțați să fugă prin Europa și să afle cine îi vânează. În mijlocul acestui haos trebuie să învețe din nou să aibă încredere unul în celălalt, singura șansă de a ajunge, în cele din urmă, la fericirea lor neconvențională. Serialul îi are în distribuție pe Cote de Pablo și Michael Weatherly în rolurile principale.

Primele trei episoade sunt disponibile din 27 octombrie, iar restul apar săptămânal.

Mayor of Kingstown – sezonul 4

Co-creat de Taylor Sheridan, nominalizat la Oscar, și Hugh Dillon, Mayor of Kingstown revine cu sezonul patru, cu Jeremy Renner, nominalizat la Oscar, în rol principal, alături de Edie Falco, laureată a premiilor Emmy și Globul de Aur, Lennie James, câștigător al premiului BAFTA și Laura Benanti, laureată a premiului Tony. În sezonul patru, controlul lui Mike asupra Kingstown este pus în pericol de apariția unor noi forțe care încearcă să umple golul de putere lăsat de ruși, obligându-l să facă față unui război al bandelor și să le împiedice din a pune stăpânire pe oraș. Între timp, cu cei dragi mai în pericol ca niciodată, Mike este nevoit să se confrunte cu un nou director încăpățânat de penitenciar pentru a-i proteja pe ai lui, în timp ce se luptă cu demonii trecutului.

Primele două episoade sunt disponibile din 30 octombrie, iar restul apar săptămânal.
În plus, disponibile: Sezoanele 1-3

Patrula cățelușilor – sezonul 11

Patrula cățelușilor este un serial plin de aventură destinat preșcolarilor, care urmărește o echipă de șase cățeluși curajoși, condusă de Ryder, un băiețel de 10 ani pasionat de tehnologie. Îmbinând istețimea, vehiculele cool și umorul cât cuprinde, Patrula cățelușilor lucrează împreună pentru a proteja comunitatea din Adventure Bay. De la Marshall, cățelul pompier, la Chase, cățelul polițist, și până la Skye, care zboară cu elicopterul ei, fiecare cățeluș are o personalitate aparte și un talent special, demonstrând importanța muncii în echipă și a spiritului civic. Toți poartă în spate rucsacurile speciale PupPacks, care îi ajută să facă față oricărei situații: de la salvarea unor pui de pisică, până la oprirea unui tren din calea unei alunecări de teren! Și oricât de mare ar fi aventura, Patrula cățelușilor găsește mereu timp pentru joacă, râsete și o mângâiere după urechi de la Ryder.

Toate episoadele sunt disponibile din 4 octombrie.

Polițistul. Un nou capitol – sezonul 1

Ofițerii de la Departamentul de Omucideri al Poliției Metropolitane din Varșovia se confruntă zilnic cu violența, moartea și cu laturile întunecate ale firii umane. În echipa detectivilor cu experiență Banaś (Maciej Stuhr) și Jóźwiak (Jacek Braciak) intră o tânără polițistă ambițioasă – Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Încă de la început, ea ajunge în mijlocul lumii subterane brutale din Varșovia, unde granița dintre bine și rău devine periculos de neclară. Fiecare anchetă aduce mai multe întrebări decât răspunsuri, iar ofițerii se confruntă nu doar cu criminali nemiloși, ci și cu proprii demoni interiori.

Primele trei episoade sunt disponibile din 16 octombrie, iar restul apar săptămânal.

Devil in Disguise: John Wayne Gacy – sezonul 1

Între 1972 și 1978, 33 de tineri au fost răpiți, uciși și îngropați sub podeaua casei criminalului. Și nimeni nu a bănuit nimic. În toți acești ani. De ce? Era fermecător și amuzant. Avea un job bun, tipic american. Era un lider al comunității. Chiar s-a oferit voluntar să distreze copiii bolnavi… îmbrăcat în clovn. Devil in Disguise: John Wayne Gacy dă la o parte vălul unei vieți înfiorătoare și dezvăluie poveștile sfâșietoare ale victimelor sale, în timp ce explorează durerea, vina și trauma familiilor și prietenilor, dar și eșecurile sistemice, șansele ratate și prejudecățile societății care au permis acest coșmar.

Primele trei episoade sunt disponibile din 18 octombrie, iar restul apar săptămânal.

Dragostea doare

Marvin (Ke Huy Quan, laureat al premiului Oscar) a lăsat în urmă o viață plină de violență și s-a ascuns în suburbii, trăind liniștit ca agent imobiliar. A lăsat-o în urmă și pe Rose (Ariana DeBose, câștigătoare a premiului Oscar), fosta lui complice. Acum ea s-a întors și vrea ca Marvin s-o ajute să se răzbune pe fratele lui, Knuckles (Daniel Wu), un periculos cap al mafiei. Fie că-i place sau nu, Marvin se trezește din nou într-o lume nebună, plină de asasini cu replici tăioase și vizionări de locuințe care se transformă în câmpuri de luptă. Ca să scape teafăr și chiar să salveze ziua, Marvin va avea nevoie de toate abilitățile lui de luptă.

Disponibil pentru vizionare din 6 octombrie.

Novocaină

Nathan Caine s-a născut cu o tulburare genetică rară care îl face imun la durere. Când fata visurilor lui e luată ostatică în timpul unui jaf bancar, Nathan își transformă incapacitatea de a simți durerea într-o superputere neașteptată ca să o salveze. În rolurile principale: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh și Jacob Batalon.

Disponibil pentru vizionare din 15 octombrie.

Heart Eyes

Când „Ucigașul Heart Eyes” lovește, doi colegi de muncă rămași peste program de Valentine’s Day sunt confundați cu un cuplu de către criminalul misterios, vânător de cupluri. Acum, în cea mai romantică noapte din an, cei doi trebuie să fugă ca să-și salveze viața.

Disponibil pentru vizionare din 17 octombrie.

Continuări seriale

Atomic

Episoade noi: în fiecare vineri
Finalul sezonului: 17 octombrie
Distribuție: Alfie Allen, Shazad Latif, Samira Wiley

Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea)

Episoade noi: în fiecare vineri
Finalul sezonului: 7 noiembrie
Distribuție: Michael C. Hall, Jack Alcott, David Zayas, Peter Dinklage, Uma Thurman

Suits LA (Costume LA)

Episoade noi: în fiecare joi
Finalul sezonului: 6 noiembrie
Distribuție: Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt, Bryan Greenberg

Tulsa King

Episoade noi: în fiecare joi
Finalul sezonului: 27 noiembrie
Distribuție: Sylvester Stallone, Andrea Savage, Dana Delany, Garrett Hedlund

10 actori care au fost obligați să interpreteze roluri pe care nu le doreau

Foto: PR

